Christkind testet die Rutsche im Freibad

Voll Vorfreude auf das Festessen spazierte Herr Hektisch mit Dackel Igor am 24. Dezember am Eingang des Sandhofener Freibades vorbei. Ein Kind rüttelte am Gittertor, ein Weihnachtsgeschenk unter den Arm. „Du kommst zu spät. Das Bad ist schon seit September geschlossen“, sagte Herr Hektisch. Das Kind, es war nicht zu erkennen ob Junge oder Mädchen, schüttelte die goldblonden Locken. „Heute ist Weihnachten. Ich muss ein Geschenk abliefern!“

Engel rettet Kind

„Aber da ist niemand!“„Doch, der Freibad-Schutzengel Felix ist noch da.“ Das Kind erzählte Herrn Hektisch, dass es im Getümmel der heißen Sommertage ausgerutscht und untergegangen war. Da es nicht schwimmen konnte, krallte es sich an Beinen und Füßen der Besucher fest, wurde weggestoßen . . . dann sah es einen Engel auf sich zu schwimmen. „. . . mit goldenen Flossen! Er packte mich und setzte mich am Beckenrand ab.“ Herr Hektisch versicherte dem Kind, dass es sicher der Bademeister gewesen war. Doch es ließ sich nicht beirren. „Hast du schon einen Bademeister mit goldenen Flossen gesehen?“ Dem konnte Herr Hektisch nichts entgegensetzen.

„Ich muss Felix erzählen, dass ich jetzt schwimmen kann. Aber alle sagen, den gibt‘s nicht“, sagte das Kind traurig. Herr Hektisch schwieg. Genau das hatte er auch gerade gedacht. Doch es war Weihnachten, und so spazierte er mit dem Kind zum Hintereingang und hob es über den Zaun. „Leg das Geschenk auf die Wiese. Felix findet es schon.“ „Du bist aber dumm“, das Kind lief zum Becken, „der wohnt unter der Rutsche und kommt nur, wenn jemand Hilfe braucht!“

Herr Hektisch krabbelte ächzend und steifbeinig über den Zaun. Dackel Igor nahm Anlauf und sprang hinterher. Das war viel aufregender als das langweilige ‘Getroddel‘, das sein Herr und Meister Spaziergang nannte. Kaum sah er die Becken, erinnerte er sich an das Hundeschwimmen. Mit fliegenden Ohren sprang er in die grünlichen Reste des Sommerwassers.

Winterschlaf oder Urlaub

Das Kind stellte sein Päckchen neben der Rutschbahn ab. Herr Hektisch fragte sich, was man einem Freibad-Schutzengel zu Weihnachten schenkt. Igor schwamm und planschte – von einem Engel nix zu sehen. „Felix macht Winterschlaf“, überlegte Herr Hektisch, „oder Urlaub. Den hat er sich ja verdient nach dem langen Sommer.“ „Nein, er kommt nur, wenn jemand um Hilfe ruft!“

Herr Hektisch sah zur Uhr. Frau Hektisch liebte keine Verspätungen in ihrem weihnachtlichen Zeitplan. Igor würde nicht um Hilfe bellen und nicht freiwillig aus dem Wasser kommen. Er packte ein Hundeleckerli aus, beugte sich über Beckenrand – und plumpste kopfüber ins grüne Nass. War er ausgerutscht oder hatte das Kind ihn gestoßen? Jacke und Hose saugten sich voll, er sank tiefer und tiefer. In dem grünen Wasser konnte er kaum etwas sehen. Ertrunken am Heiligen Abend in einem Freibad. Wo gab es denn so was? Und wieso war das Wasser so tief? Er tauchte auf, brüllte „Hilfe!“, versank wieder – und sah etwas auf sich zu sausen. Goldene Flossen schimmerten – und schon saß er prustend am Beckenrand. Igor sprang wild bellend um ihn her. Das Kind war verschwunden, auch das Paket. Zu gerne hätte er das Geschenk gesehen.

Aus der Ligusterhecke hinter ihm kicherten zwei Stimmen . . . da war er wohl hereingelegt worden. Doch für Rache blieb keine Zeit. Tropfend tapste Herr Hektisch nach Hause. Das Glück war ihm hold und es begegnete ihm niemand. Frau Hektisch wunderte sich zwar, da es vor ihrem Haus keinen Tropfen geregnet hatte, aber Herr Hektisch fauchte unweihnachtlich, dass es ja so was wie strichweise Schauer gab. Vom Freibadschutzengel und dass ihn jemand ins Wasser gestoßen hatte, erzählte er nichts. Das wäre das Ende jeglichen Glühwein-Genusses an diesem Heiligen Abend gewesen.

Licht der Sterne

Später am Abend spazierte Herr Hektisch, genervt vom Streit mit Frau Hektisch über das Schnellkochtopf-Geschenk, noch einmal Richtung Freibad. Seltsam, die gelb-orange Rutschbahn erstrahlte jetzt im Licht der Sterne. Neugierig stieg er wieder über den Zaun. Silberne Wellen rieselten über die Rutsche. Er duckte sich hinter der Ligusterhecke und lauschte. „Ich wusste, dass ich einen Menschen finde, der mir glaubt und hilft. Ätsch, ich habe die Wette gewonnen. Felix, jetzt musst du mich rutschen lassen!“

Das blond gelockte Kind sauste die Rutsche hinunter, aufgefangen von einem Engel mit goldenen Flossen, der einen modisch-schicken Strick-Badeanzug trug. Täuschte sich Herr Hektisch oder hatte das Kind jetzt Flügel? War die Rutsche im Sandhofer Freibad so berühmt, dass sogar das Christkind davon gehört hatte? Herr Hektisch schnupperte. Ein wundersamer Geruch umschmeichelte seine Nase. Neben ihm blühten an einem vertrockneten Rosenbusch drei Christrosen. Sie dufteten nach Sommerwärme und einer Mischung aus Zimt, Anis und Chlorwasser.

Mit diesem blumigen Versöhnungsgeschenk machte er sich auf den Heimweg – und hörte noch lange begeistertes Lachen und Planschen.

