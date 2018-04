Combo seit jeher eigenständig

Anzeige

Erster Auftritt bei Konfirmation

Zur Konfirmation seiner Tochter Marion spielte Jörger erstmals mit Musikern 1980 in der Kirche. Beendet wurde das Engagement, das die Kirche mit kleinen Zuwendungen unterstützte, nach dem Weggang von Pfarrerin Bettina Fuhrmann. Nach einer längeren Pause holte Pfarrer Wolfram Langpape die Combo, die nur an Konfirmationen und bei den närrischen Gottesdiensten in der Dreifaltigkeitskirche und nicht immer in der gleichen Besetzung spielt, wieder als musikalische Begleiter zurück.

„Mir ist es wichtig, klarzustellen, dass die Combo nicht mit der Big Band in Zusammenhang steht“, betont Jörger einmal mehr. Aktuell gehören der Combo Klaus Jungmann (Cajon), Rolf Hildenbrand (Gesang, Mandoline und Mundharmonika), Manfred Schwan (Klavier), Reinhard und Philipp Friedel (Gitarre), Klaus Scharpf (Bassgitarre), Hans-Peter Detering (Violine), Inge Jörger (Keyboard, Gesang) und Klaus Jörger (Gesang, Saxophon) an.

Die Big Band hatte ihren ersten öffentlichen Auftritt vor 30 Jahren, bei der Festveranstaltung der Bürgervereinigung zur 1100-Jahr-Feier. Ihre Auflösung vor einem knappen Jahr hatte Gründer Klaus Jörger mit der Altersstruktur begründet: Acht der 15 Musiker seien älter als 80. Dieser Umstand habe es mit sich gebracht, dass man das Niveau und die Qualität, wie man sie von Big Bands kenne, nicht habe halten können. „Die Entscheidung, so zu handeln, fiel uns allen schwer“, sagte Jörger damals. Mit Wehmut hätten sich die Mitglieder nach 30 Jahren gemeinsamen Musizierens zu dem für sie ausgesprochen schmerzhaften Schritt entschlossen.

In der Zeit ihres Bestehens hatte die Big Band Konzerte nicht nur in der Region, sondern auch in Zermatt oder in Ungarn auf der Margaretheninsel in Budapest gegeben. Beim Abschied hatten die Bandmitglieder nicht zuletzt Jörger selbst für sein großes ehrenamtliches Engagement in den vergangenen drei Jahrzehnten Respekt gezollt: „Wir sagen Danke für jegliche Art von Unterstützung, die wir erfahren durften.“

