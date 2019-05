Der Pflanzendoktor hilft

Der gemütliche Café-Garten im Zentralen Mannheimer Lehrgarten in Sandhofen startete musikalisch in die neue Saison. An dieser Eröffnung mit Gitarrenklängen von Hannes Pohren erfreuten sich über 20 Personen, die an diesem Nachmittag Gäste waren.

Der Eintritt zu den Kaffeenachmittagen, an denen auch gekühlte alkoholfreie Getränke gereicht werden, ist dabei kostenfrei. Eine Spende wird aber gerne angenommen. Der Pflanzendoktor, Agraringenieur Werner Meier-Büermann, ist auch in der aktuellen Saison wieder im Programm und beantwortet Fragen der Hobbygärtner – das nächste Mal am Donnerstag, 6. Juni, in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr. Beantwortet werden dabei auch Fragen zur Aussaat, Pflanzung und Pflege. Für eine bessere Diagnose empfehlen die Veranstalter, Zweige, Blätter oder Früchte der erkrankten Pflanzen mitzubringen.

Die kostenlose Sprechstunde des Pflanzen-Experten findet bei schönem Wetter draußen im Café-Garten statt. Bei starkem Regen informiert der Pflanzendoktor im Seminarraum des Bürogebäudes in der Lilienthalstraße 60.

Weitere Informationen zum Zentralen Mannheimer Lehrgarten des Vereins „Gemeinschaftswerk Arbeit und Umwelt“ gibt es entweder im Internet (www.gemeinschaftswerk-mannheim.de) oder telefonisch unter der Rufnummer Tel.: 0621/77 18 12. eng

