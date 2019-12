Diät bleibt ein schönes Märchen

Märchenhaft (v.l.): Dornröschen (Melanie Haag), Rapunzel (Francesca Galiano), Schneewittchen (Ewa Niren) und der Prinz (Petra Mott). © Engler

Auf der Bühne treffen alle aufeinander: Rapunzel, Schneewittchen und Dornröschen. Die einst märchenhaften Zeiten haben sich geändert: Das ehemals wunderschöne und gertenschlanke Schneewittchen hat nach dem Vorfall mit dem vergifteten Apfel durch ihre Stiefmutter ihre Ernährung auf Fast Food umgestellt – mit offensichtlichen Folgen. Im Beerdigungsinstitut „Roter Apfel“ trifft es sich mit anderen, in die Jahre gekommenen und eher vollschlanken Märchenfiguren. Mit diesem Handlungsansatz tritt das Rhein-Neckar-Theater im Px de Dom auf die Bühne und überzeugt das Publikum mit seinem Comedy-Musical.

Amors Pfeil trifft alle

Das Gespräch dreht sich um Disziplin beim Essen, Diät und Aktivitäten im Fitness-Studio. Dennoch schaufeln die Märchenfiguren sich alles Essbare genussvoll rein. Doch dann tritt ein Prinz in ihr Leben. Und Amors Pfeil trifft alle zugleich. Da sie samt und sonders dem feschen jungen Mann gefallen wollen, beginnen sie kurzerhand mit Jogging, Gesang und Tanz – um so vielleicht Kalorien zu verlieren. Nachdem der Prinz sie verlassen hat, merken sie jedoch, dass Freundschaft mehr Wert ist, als schlank zu sein. Die Diät ist egal. Stattdessen die Botschaft, dass man so bleiben soll, wie man ist. eng

