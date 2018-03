Die 4b trainiert fleißig das Seilspringen

Anzeige

Um Kinder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.de) initiiert. Einen ihrer Lehrgänge im Seilspringen, dessen sportliche Form „Rope Skipping“ heißt, hat die Herzstiftung kürzlich in der Klasse 4b der Gustav-Widerkehr-Schule in Sandhofen abgehalten.

Der Workshop fand in der schuleigenen Sporthalle statt. Bei ihrer Trainerin Janine Malz lernten die Kinder viele verschiedene Sprünge, die zum Rope Skipping gehören. Die Sportart eignet sich gut zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Mit viel Eifer übten die Kinder ihre Kunststücke, berichtet die Schule – alleine, zu zweit oder in der Gruppe. Am Ende des zweistündigen Projektes wurde es dann noch einmal spannend: Die Eltern und die Klasse 4d waren zu einer Vorführung eingeladen. Mit passender Musik präsentierten die Kinder ihre Rope-Skipping-Show. Die Gäste waren beeindruckt und applaudierten begeistert. Auch wenn einige Kinder am Ende ganz schön geschafft waren – das Projekt hatte allen sehr viel Spaß gemacht. Und für viele war klar: Sie wollen zu Hause weiter springen.

Halbe Million Kinder erreicht

Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört heute nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. Darauf weist die Herzstiftung hin. Viele Kinder verbrächten viel Zeit am Computer oder vor dem Fernseher. Bewegungsmangel sei zum Problem geworden. Wer von Kind an einen Lebensstil mit Bewegung und gesunder Ernährung pflege, der verringere das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken. Im Rahmen des Projekts „Skipping Hearts“ gab es bereits 10 000 Workshops mit mehr als 500 000 Kindern. red/imo