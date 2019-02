Die Hände gehen zackig zum Himmel

Rheuma und Arthrose: Diese Worte sind bei Seniorensitzungen stets tabu. Auch bei den Stichlern im SKV im ausverkauften Saal der Dreieinigkeitsgemeinde gingen die Hände zackig zum Himmel, und alle machen kräftig und bei bester Stimmung mit. Beim Auftritt der Krümelgarde, wie später auch bei der Jugend- und Juniorengarde, waren die Senioren zudem aufgefordert, kräftig mitzuklatschen, was sie auch gerne taten.

„So issa halt, moin Kumbel Karl“: Wie schon beim Kappenabend in der Balkanperle wusste Hubert Becker einiges über seinen „Kumbel Karl“ zur Freude des Publikums zu berichten. So manche Großmutter erkannte sich in der Rede von Muriel Strübbe wieder: Sie berichtete in ihrem Vortrag von den Erlebnissen mit ihrer Oma.

Versöhnlich endete die Präsentation von Dagmar Karcher und Ingrid Schäfer als „Duo Invernal“ – obwohl die Beiden anfangs stets keinen guten Draht zueinander hatten. Als „Röschen mit dem heißen Höschen“ sorgte Dagmar Karcher dann mit ihrem Vortrag für Lacher. Das Männerballett „Kurpfälzer Traumtänzer“, die sich personell stark verkleinert haben und dringend neue Mitglieder suchen, bekamen für ihre Vorführung „Jim Knopf und Lukas“ den gebührenden Applaus. Mit seiner Handpuppe „Gregor“, der wie immer sehr vorlaut agierte, sorgte Andreas Knecht für schallendes Gelächter. „Do wackelt der Wasserturm“: Für die richtige Stimmungs-Schunkelrunden war wieder Stichler-Ehrenpräsident Horst Karcher, der „Mann mit der Quetsch“, zuständig.

Hoher Besuch

Die Zipperlein, die so mancher Gast im Alltag verkraften muss, waren bei der Seniorensitzung jedenfalls verschwunden. Dank der guten Stimmung machten alle kräftig mit. Zwischen den Beiträgen kündigte Stichler-Präsident Karlheinz Wetzel, der auch durch das Programm führte, mit dem Stadtprinzenpaar hohen Besuch an. Mit ihrem strahlenden Lächeln zog Prinzessin Daniela I. nebst dem charmanten Prinz Dirk II. in den Saal ein. Begleitet wurde das Paar von nicht weniger charmanten Gardisten.

Ihre Lieblichkeit Michelle I. begrüßte ihre hoheitlichen Kollegen als Gastgeberin ebenfalls mit liebreizendem Lächeln. Alleinunterhalter Claus Schäfer von der Gruppe „Pik Ass“ sorgte zwischen den Auftritten für Unterhaltung.

