Die Heimat am Hals: Schmuck mit Mannheimer Motiven

Dass die Quadrate direkt am Schloss beginnen, dürfte jedem Mannheimer bekannt sein. Bei Goldschmiedin Katja Ehmke liegen mit dem Wasserturm, Karl Drais auf dem Laufrad und dem Automobil von Carl Benz sogar noch drei weitere Motive dieser Stadt ebenfalls so dicht daneben, dass sie an einen einzigen Finger passen.

Katja Ehmke liebt ihre Heimatstadt. Die gebürtige Seckenheimerin hat mit dem „Schmuckstück“ seit vielen Jahren ein Geschäft in Sandhofen. Und genau diese Verbindung aus Heimatliebe und Schmuck brachte sie auf eine Idee: ihre Mannheim-Kollektion. „Der Entstehungsprozess hat mehrere Monate gedauert“, berichtet die Goldschmiedin.

Das erste Exemplar stellte sie bereits 2017 mit einem Mannheim-Ring vor. Doch inzwischen hat der Schmuck Zuwachs bekommen: Nicht nur die erste Finger-Variante aus rhodiniertem Sterlingsilber mit schwarzem Lavasand ist zu haben, den Ring gibt es auch als Relief ohne Sand oder mit hellem Sand. „Den Sand habe ich am Rheinufer gesammelt, am Gasthaus am Fluss“, berichtet Ehmke.

Nach dem Ring schuf die Goldschmiedin zudem zwei weitere Varianten der glänzenden Heimatliebe: einen kleineren Wasserturm-Anhänger und ganz aktuell einen großen Anhänger mit den fünf Motiven des Rings. Weil der Schmuck bei Katja Ehmke zur Trägerin passen soll, bietet sie auch Eigenkreationen an: „Den Mannheim-Ring gibt es auf Wunsch in Gold, dabei sind beide Sand-Arten möglich.“

Wichtiges Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für Ehmke ein Thema: „Das beschäftigt mich auch privat sehr, aber mit einem Geschäft oder Unternehmen hat man ja einen noch größeren Hebel“, sagt Ehmke. Der Abbau von Edelmetallen, die Arbeitsbedingungen der Menschen: Alles Themen, für die sich die Goldschmiedin einsetzen will: „Die gesamte Branche ist da stark dran.“

Dass Katja Ehmke den Beruf der Goldschmiedin wählt, war schon in ihrer Kindheit klar: „Mein Vater Ulrich Ehmke ist seit 50 Jahren selbstständig, zuerst in den Quadraten, jetzt in Seckenheim. Er hat vor 50 Jahren seine Meisterprüfung abgelegt.“ Ehmke beendete 1992 ihre Ausbildung, arbeitete in verschiedenen Fachgeschäften und eröffnete 2006 ihr „Schmuckstück“ in Sandhofen. Sie gibt nicht nur ihrer angestellten Goldschmiedin Birgitta Voigt alias Gitta Geschmück eine Chance, sich zu präsentieren. Die junge Frau holte sich im vergangenen Jahr eine Auszeichnung als „Design Newcomer of the Year“ bei Europas größter Schmuck- und Uhrenmesse Inhorgenta in München. „Und hier in Sandhofen soll es bald auch eine Art integrierte Galerie geben, in der junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre vielfältigen Stücke zu zeigen.“

Die Besucher im Laden kommen nicht nur aus dem ganzen Stadtgebiet: „Ich habe Kunden aus dem Odenwald, sogar aus Essen haben sich Fans der Söhne Mannheims bei mir gemeldet, die einen Ring wollten“, berichtet Ehmke. Auch aus dem Ausland gibt es Käufer, die ausgewandert sind oder denen die Verwandtschaft zuhause in Mannheim eine Erinnerung an die Heimat schicken will. „Ein Kunde, der aus Mannheim nach Bayern gezogen ist, hat sich den Ring zugelegt, weil er Mannheim so vermisst und die Stadt so wenigstens am Finger tragen kann“, erinnert sich Ehmke. Auch als Ehering sei er bereits eingesetzt worden. Besonders stolz ist Ehmke auf die Aussage eines älteren Herrn: „Er hat gesagt, dass er noch nie Schmuck getragen hat, auch keinen Ehering, aber diesen Ring wollte er haben.“

Für jeden verkauften Ring spendet Ehmke übrigens fünf Euro an ein lokales Projekt: „Zuletzt habe ich ein Fahrzeug des Tierheims mitgesponsert. Die lokalen Projekte sind mir wichtig, der Ring hat ja auch einen Bezug zu Mannheim“, sagt die 48-Jährige, die in der Neckarstadt lebt.

Ihr Laden in Sandhofen ist nach mehreren Wochen Schließung nun wieder nun geöffnet. „Zu den regulären Öffnungszeiten, und ich kann auch alle Leistungen wieder anbieten“, freut sich Ehmke.

