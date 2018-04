„Die Karre muss angeschoben werden“

Anzeige

„So wie die Bürger sich anstellen, so geht es ihnen in ihrer Gemeinde.“ Karl Keßler, Herausgeber des Sandhofener Anzeigers, forderte in einem Artikel im Jahr 1914 mehr Engagement von den Menschen. Ein Verein sollte Abhilfe schaffen. Vor 100 Jahren, im November 1918, war es soweit: Der Gemeinnützige Verein Mannheim-Sandhofen – heute die Bürgervereinigung – war geboren.

Ganz im Zeichen des 100. Geburtstages stehen deshalb die Feierlichkeiten am 1. Mai auf dem Stichplatz. Um 11 Uhr startet der besondere Festtag mit der traditionellen Maibaumaufstellung. Anschließend steigt ein großes Bürgerfest.

„Die fleißigen Helfer des MGV 1878 sind seit Tagen intensiv mit Vorbereitungen zum Maibaum beschäftigt“, sagt der heutige Vorsitzende der Bürgervereinigung, Roland Keuerleber (kleines Bild). Die Sänger wuchten das Gebinde in luftige Höhen, der Chor sorgt für Musik. Das Rahmenprogramm gestalten das Sandhofener Drum & Bugle Corps The Golden Lions, die Aktiven der 1. Sandhofener Oldtimer & Traktorenfreunde und die Kinder des Kindergartens Abraham. Vom MGV 1878 gibt es Freibier, der Gewerbeverein gibt bunte Frühlingsgrüße aus. Im Anschluss an die Feier geht es auf dem Stichplatz weiter – begleitet von der Großostheimer Blasmusik, am Nachmittag von Take Two, am Abend von Sandys Showband Quartett.