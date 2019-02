„Die Menschen gehen ganz anders miteinander um“

Von seiner Reise zum Wallfahrtsort Lourdes in Südwestfrankreich berichtete Ulrich Seel beim Altenwerk von St. Bartholomäus in Sandhofen. Seit 14 Jahren begleitet Seel Fahrten mit den Kranken und Behinderten ehrenamtlich dorthin. Er ist Ritter des Souveränen Ritter- und Hospitalordens vom Heiligen Johannes von Jerusalem von Rhodos und Malta, wie der vollständige Name des Malteserordens lautet. Seit 2019 führt Seel den Zug der Freiburger Malteser an bei den Fahrten, die den Charakter einer Wallfahrt haben.

Gläubige pilgern vor allem deshalb, weil der französischen Ordensschwester Bernadette am 11. Februar 1858 Maria erschienen sein soll. In der römisch-katholischen Kirche wird Bernadette als Heilige verehrt. Bis heute sind noch mehr Marienerscheinungen und Wunder, die dort geschehen sein sollen, überliefert.

„Wenn wir nach einer Woche von der Reise aus der kleinen französischen Stadt zurückkommen, gehen die Menschen ganz anders miteinander um“, erklärte Seel. Der Referent klärte vor allem darüber auf, dass es in Lourdes nicht nur die Andenkenläden gibt, die man aus Presse oder Fernsehen kennt. Um die Grotte selbst seien keine Geschäfte erlaubt. Es dürfe dort, da sie als heiliger Ort gilt, auch nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. Gutes Benehmen sei erwünscht.

Finanzhilfen für Bedürftige

Kranken Menschen bis zum Pflegegrad 5 ist es möglich, sich an der betreuten Reise zu beteiligen. Die Fahrt ist mit 770 Euro für viele nicht gerade kostengünstig, und der Betrag kann nicht von allen aufgebracht werden. Damit auch die sozial Schwächeren teilnehmen könnten, zahlten die finanziell besser gestellten oft freiwillig mehr, da es am Geld nicht scheitern solle. Außerdem stelle auch Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn als Ehren- und Devitionsritter des Souveränen Malteserordens finanzielle Mittel zur Unterstützung zur Verfügung.

Weitere Prominente und die 2005 gegründete Malteser Lourdes-Stiftung sorgten dafür, dass finanziell schlechter gestellte Menschen die Reise, die ihnen vom Glauben her viel gebe, mitmachen könnten. „Das Mitfahren darf auf keinen Fall am Geld scheitern“, betonte Seel.

Die nächste Fahrt nach Lourdes startet am Pfingstsonntag ab Karlsruhe. Infos gibt es unter Tel. 0179/51 031 66 oder per E-Mail an ulrich.seel@malteser-lourdeszug-freiburg.de. Die Leiterin des Altenwerkes, Waltraud Seitz, bedankte sich für den interessanten Vortrag. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019