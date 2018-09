Drachen fliegen im schwachen Wind

Ganz gespannt warteten die Geschwister Noah, Lena, Mia, Julian und Leon, dass sie endlich mit ihren Drachen an den Startplatz durften: Jasmin Marino und Daniela Maurer notierten auf ihren Anmeldelisten nicht nur diese fünf, sondern zahlreiche weitere Interessierte zwischen eineinhalb und 48 Jahren, die bei der Drachenolympiade der Kinderorganisation Sandhofen/Scharhof, Eltern Aktiv, mitmachen wollten.

Am Mikrofon erklärte Maira Horst nicht nur die Spielregeln und übernahm die Moderation, sondern sorgte auch für das Startzeichen. Zwar gab es an diesem sonnigen Nachmittag nur schwachen Wind, trotzdem waren drei Altersklassen gemeldet. Die Jurymitglieder Stefan Mügge, Marco Maurer und Christine Majewski brauchten teilweise schon ein genaues Augenmaß, um den am höchsten fliegenden Drachen zu bestimmen.

Da es in diesem Jahr aus Termingründen kein Spielplatzfest von Eltern Aktiv gibt, integrierte man „Die Bastler“ Joachim Eller und Christoph Loyda in die Olympiade, die den Kindern bei Bastelarbeiten hilfreich zur Seite standen. Bei der Tombola gab es zahlreiche Preise zu ergattern, beispielsweise Gutscheine für Besuche in Tripsdrill oder im Kurpfalzpark.

Bevor alle an den Start gingen, hielten Rebekka und Wolfram Langpape den Kindergottesdienst auf dem ehemaligen DJK-Platz in der Riedlache. Kinder und Erwachsene hatten jedenfalls wieder viel Spaß. Bei Kaffee, Kuchen und Hot Dogs genossen anschließend alle zusammen den sommerlichen Nachmittag.

