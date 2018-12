Drei Könige unterwegs

Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein – in Peru und weltweit“ startet bald die Sternsingeraktion in den nördlichen Stadtteilen. Die Gemeinden der Seelsorgeeineinheit Mannheim Nord bitten schon jetzt darum, Besuchswünsche anzumelden. Die gesammelten Spenden der Aktion gehen an Projekte für Kinder und Jugendliche – diesmal vor allem an junge Menschen mit Behinderung in Peru.

Sandhofen: Die Sternsinger sind bei den angemeldeten Adressen am Freitag, 4. Januar, 12 bis 16 Uhr, und am Samstag, 5. Januar, 10 bis 16 Uhr, unterwegs, um den Menschen den Segensgruß an die Tür zu schreiben. Wer einen Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich in eine der Listen eintragen, die in der Kirche St. Bartholomäus, Schönauer Straße 30, sowie im Gemeindehaus aushängen. Das Pfarrbüro Sandhofen, Telefon 7 77 00 10, sowie Stephanie Schei, Telefon 4 60 83 01, nehmen Anmeldungen ebenfalls entgegen. Zum Sternsinger-Team gehören Stephanie Schei, Martina Strübbe und Angelika Löber.

Listen liegen aus

Schönau: Auch hier sind die Sternsinger unterwegs: am Samstag, 5. Januar, ab 13 Uhr, und am Sonntag, 6. Januar, am Nachmittag. Auch hier müssen sich Interessenten in die Listen eintragen, die während der Gottesdienste zu Weihnachten und Neujahr in der Kirche ausliegen. Pastoralreferent Volker Imgram leitet das Sternsinger-Team.

Blumenau: Gottes Segen bringen die Sternsinger am 5. und 6. Januar. Am 6. Januar findet außerdem um 9 Uhr in St. Michael ein Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger statt. Wer neu zugezogen ist und/oder den Besuch wünscht, kann eine Nachricht mit diesem Vermerk im Briefkasten von St. Michael hinterlassen oder Nicole Rupp ansprechen.

Waldhof/Gartenstadt: Unterwegs sind die Sternsinger am 3., 4. und 5. Januar (St. Lioba) sowie am 5. Januar in St. Elisabeth und St. Franziskus. Der aktuelle Pfarrbrief enthält einen Abriss, mit dem sich interessierte Bürger für einen Besuch der Heiligen Drei Könige anmelden können. In den Kirchen liegen auch Listen aus. Wer in den vergangenen Jahren bereits Besuch hatte, muss nichts unternehmen und wird wieder besucht, teilen die Gemeinden mit. Der Aussendungsgottesdienst findet am Sonntag, 30. Dezember, 10 Uhr, in der Gnadenkirche statt. baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018