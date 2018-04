Dreitägiger Festakt zum Jubiläum

Anzeige

Im Jubiläumsjahr des Männergesangvereins 1878 Sandhofen (MGV) gehen die Feierlichkeiten immer weiter in Richtung Höhepunkt. Die kommenden Jubiläumsveranstaltungen starten bereits mit dem Vatertagsfest am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), auf dem Guckertshof in Mannheim-Sandtorf. Am gleichen Ort geht es am Folgetag, Freitag, 11. Mai, direkt mit dem Freundschaftssingen weiter. Dazu hat der Männergesangverein befreundete Gesangsvereine eingeladen, um gemeinsam mit ihnen einen der Jubiläums-Festtage zu verbringen.

Stimmgewaltig bei Maibaumfest

Höhepunkt und Abschluss ist der „Sandhofener Abend“ am Samstag, 12. Mai. Mit diesem enden die drei Veranstaltungs- und Festtage. Besonders der „Sandhofener Abend“ gibt den Mitgliedern des MGV die Gelegenheit, sich bei anderen Vereinen zu präsentieren. Am Samstag wird der Auftritt der „Smokie Revival Band“ in der großen Halle auf dem Guckertshof dem Publikum richtig einheizen.

Der MGV möchte aber nicht erst bei den eigenen Jubiläumsveranstaltungen vor Ort aktiv mitwirken, sondern auch mit den Besuchern der jährlichen Maibaumaufstellung am 1. Mai – organisiert von der Gemeinnützigen Bürgervereinigung e.V. – feiern. Mitglieder des MGV-Vorstands und des Vereins sind nicht nur für den Transport des Stammes an den Stich einige Tage vorher verantwortlich. Der Gesangverein, mit seiner Dirigentin Edith Schmitt, wird den Monat Mai auch gesanglich und wie gewohnt stimmgewaltig willkommen heißen.