„Durch Computer bricht die Jugend weg“

Gereizte Stimmung ist freitags im Clubhaus des SKV in Sandhofen angesagt. Böse Worte gibt es beim Clubabend des Skatvereins 1960 Alle Asse allerdings nicht, denn gereizt wird nur, wenn nach der Kartenausgabe bestimmt wird, wer den Part des Solisten übernimmt, weil dieses Vorgehen eben so heißt.

Die Vorstandsmitglieder, die sich vor dem Start der abendlichen Runde mit der „Frau von der Zeitung“ treffen, stellen gleich klar: „Hier wird nicht gezockt und getrunken, Skat ist ein freundschaftlicher Wettkampf, übermäßiger Alkoholgenuss ist verpönt, es gibt Zigarettenverbot“, sagt der Vorsitzende Claus Zimmer. Zu Unrecht habe die Sportart einen schlechten Ruf. „Wir spielen auch nicht um Geld, es geht um Punkte“, sagt Zimmer.

Der Club in Sandhofen zählt zu den mitgliederstärksten Vereinen der Verbandsgruppe, bestätigt Rüdiger Manke, Präsident der Verbandsgruppe Nordbaden und Vizepräsident des Landesverbandes Baden-Württemberg. Manke schätzt vor allem die geistige Herausforderung des Spiels: „Bei Turnieren wird schon mal acht Stunden pro Tag gespielt, da braucht man mehr Kondition als ein Fußballer, aber eben eine andere Art der Kondition, eine geistige. Man muss sich in kürzester Zeit auf neue Situationen einstellen“, beschreibt Manke und fügt hinzu: „Die Kunst ist, den anderen kaputtzumachen.“ Freilich sei auch Glück nötig: „Aber das verteile sich übers Jahr an alle und gleiche sich so aus. „Und Skat kann man bis ins hohe Alter spielen“, nennt Spielleiter Rolf Wusterhausen einen weiteren Vorteil des Sports.

Trotz der zahlreichen Mitglieder, die freitags kommen, kämpft der Verein um Nachwuchs: „Skat ist eine Sportart, der die Jugend abhandengekommen ist“, bedauert der zweite Vorsitzende Bernd Thomas. Nachwuchs zu begeistern sei sehr schwer. Das jüngste Mitglied sei knapp über 40, der älteste Aktive 83 Jahre alt, 92 Jahre das älteste passive Mitglied.

„Aber durch die ganzen Computerspiele bricht uns die Jugend weg“, so Thomas. „Dabei hat man beim Skat echte Menschen um sich, man sieht die Emotionen seines Gegenübers“, lobt Wusterhausen. Schatzmeister Dieter Reiff fügt hinzu: „Man lernt auch Menschen aller Schichten kennen, vom Professor bis zum kleinsten Mann, das ist wirklich interessant.“ Das Jugend-Problem bestehe, obwohl die Sandhofener sehr rührig seien: „Es werden sogar AGs an Schulen angeboten“, lobt Manke. „Und bei den Kindern waren schon viele Talente dabei“, lobt Reiff.

Die Vereinsmitglieder bereiten sich übrigens gerade auf die Stadtmeisterschaft vor, die als 1. Sandhofer Skatmeisterschaft unter der Schirmherrschaft von Egon Jüttner am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr, im Clubhaus des SKV Sandhofen (Gaswerkstraße 25) stattfindet.

Heute ist der Nebenraum vielleicht deshalb so gut besucht: Nach und nach trudeln die Spieler ein und bereiten sich mit einem Schnitzel oder Salatteller auf den Abend vor: „Wir spielen vier Stunden“, berichtet der Internet-Beauftragte Frank Maas. Alle gehen zügig zu den zugeteilten Plätzen, als Maas die Einteilung der Tische verkündet. Diesmal sind sieben Gastspieler unter den knapp 30 Teilnehmern, auch Frauen. Dann geht es schnell los, es wird auch mal gelacht, aber alles verläuft konzentriert. Wir schauen eine Weile zu und gehen dann leise raus. Die Spieler müssen sich schließlich auf eine Stadtmeisterschaft vorbereiten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019