Eigene Leistungsschau geplant

Arbeit an Internetseite

Eine Gewerbeschau in Sandhofen ist nichts Neues: „Das ist schon Tradition und uralt“, weiß Herbel. Die gemeinsame Schau beim TV Waldhof gab es nur 2013, 2015 und 2017, zuvor hatte eine eigene Leistungsschau bereits einige Male in Sandhofen stattgefunden.

Mit dem Ausstieg will sich der Gewerbeverein Sandhofen stark für die Zukunft machen, auf eigenen Beinen stehen: „Wir möchten wachsen und neue Mitstreiter finden“, sagt Herbel. 87 Mitglieder gibt es derzeit, mehr seien ausdrücklich erwünscht. Neuen Kollegen soll bei der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit gegeben werden, sich den anderen Firmen zu präsentieren. „Und das ist sicher keine schlechte Plattform“, findet Herbel.

Neben der eigenen Gewerbeschau gibt es ein neues Projekt, in das der Vorstand viel Herzblut steckt: „Wir machen eine eigene Homepage, arbeiten daran schon im Vierer-Team“, berichtet Herbel. Zwar gebe es bereits eine solche Internetpräsenz: „Aber diese ist auf der Seite des BdS, noch in diesem Jahr wollen wir eine eigene starten“, erklärt Vorstandsmitglied Walter Schwemlein. Eine Homepage solle schließlich attraktiv und nutzbar sein: „Es ist das Aushängeschild, das A und O des Vereins“, so Herbel. Wenn sich jemand für weitere kurzfristige Projekte melden möchte, sei er willkommen: „Wir bräuchten einfach weitere Personen, die sich einbringen und am Nabel der Zeit sind“, sagt Herbel. Beispiel für ein zeitlich begrenztes Projekt sei der Sandhofen Taler gewesen. Zwei Jahre nach der Premiere seien alle Taler, mit denen in Geschäften bezahlt werden kann, in Umlauf.

Die eigene Gewerbeschau soll übrigens zunächst eine Testphase sein, berichtet die Vorsitzende: „Nach 2019 ist wieder alles offen, und wir schauen dann erneut, wie es künftig weiter geht.“

