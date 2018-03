Ein Fall für Zwei im PX de Dom

Anzeige

Handgemachte Klänge bieten die Musiker Mathias Behringer (Gesang und Gitarre), Jürgen Riedl (Bassgitarre und Gesang) und Wolfgang Schül (Zajon) als „Ein Fall für Zwei“ zu Dritt. Am Samstag, 10. März, zeigen sie im Veranstaltungshaus PX de Dom (Domstiftstraße 40) ihr Repertoire aus bekannten Oldies wie „It never rains in Southern California“, „Sailing“ oder „Let it be“. Zu hören sind auch Songs von Peter Maffay und Pop aus dem Nachbarland Österreich sowie selbst komponierte Stücke. Der Eintritt kostet 14 Euro pro Person. Der musikalische Abend im PX startet um 20 Uhr. Einlass ist wie immer eine Stunde früher. Die Domküche ist ab der Einlasszeit für die Besucher geöffnet und bietet Speisen und Getränke an. eng