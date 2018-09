Ein Herz für Pferde

Er ist in der Ausgasse geboren und lebt auch heute noch mit seiner Frau Sylvia in dem Elternhaus: Gerhard „Gerd“ Herbel, Vorstand des Reit- und Fahrvereins Mannheim-Sandhofen feierte jetzt seinen 60. Geburtstag.

Die Eltern betrieben Viehwirtschaft, und in der Landwirtschaft war der Hauptanbau Tabak und Spargel. Bei seiner Geburt am 18. September 1958, so erzählte das Geburtstagskind, verkündete sein Vater lauthals morgens gegen 11.30 Uhr: „Arbeit einstellen, der Nachfolger ist da.“ Bei Weck, Worscht unn Woi wurde an diesem Tag seiner Geburt kräftig mit allen, die auf dem Hof arbeiteten, wie auch mit der Nachbarschaft gefeiert. Nach vier Schwestern, die vor ihm das Licht der Welt erblickten, war „endlich“ mit dem jüngsten Kind der Stammhalter geboren. Der junge Gerd lernte das Metzgerhandwerk bei der ehemaligen Metzgerei Mäder (heute Schlenker) in der Kriegerstraße. Diesen Beruf zu erlernen war damals auch die Vorgabe seines Vaters. „So war das eben damals. Die Eltern beziehungsweise der Vater bestimmte, und man musste folgen“, erklärte Herbel.

1981 heiratete er seine Frau Sylvia, und sie wurden Eltern von zwei Söhnen. Seit neun Monaten ist der Jubilar ganz stolzer Opa seines Enkels Henry. Den Pferden ist Gerd Herbel schon seit seiner Kindheit verbunden. Früher züchtete er selbst Oldenburger Pferde. Heute besitzt er aus dieser Zucht nur noch den Wallach „Landeur“. Herbel ist seit 1970 Mitglied im Reiterverein Sandhofen und führt den Verein bereits seit zwölf Jahren.

Er hat als Metzger nicht nur die beliebten kulinarischen Feste wie das Schlachtfest und das Rind-fleischessen beim Verein ins Leben gerufen. Im Laufe seiner Vorstandschaft bildete sich auch eine Voltigiergruppe, und es wurden Kutschenturniere veranstaltet. eng

