Einbruch in der Kleingartenidylle

Für einige Pächter war am vergangenen Donnerstagmorgen Schluss mit der Kleingartenidylle: In der Nacht vom 20. auf 21. März hatten Einbrecher das Areal in Sandhofen heimgesucht – viele teure Gartengeräte wie Heckenscheren, Kettensägen und Stromaggregate waren weg (wir berichteten).

Die Hütte einer Familie, so die Polizei, hatten die Täter total ausgeräumt. Erst kürzlich hatte die Familie das Häuschen mit neuen Küchengeräten ausgestattet, um sich bei der Arbeit selbst zu versorgen. Die Einbrüche fanden alle im Jubiläumsweg der Gartenanlage, die auch als Erholungsgebiet dient, statt.

Um in die Anlage zu kommen, brachen die Täter eines der Durchgangstore in der Fahrgasse zum Eingang in den Jubiläumsweg auf. Da die schweren Gartengeräte nicht einfach zu transportieren waren, vermutet die Polizei, dass die Täter mit einem Fahrzeug in den Weg gefahren sind. Die Pächter sind zwar froh, dass nicht auch noch Häuschen oder Gärten verwüstet wurden: „Aber ärgerlich ist es auf jeden Fall, auch weil es wieder mit Kosten für die Neuanschaffung der Gartengeräte verbunden ist“, erklärt Stefan Bade. Bei ihm wurde der Geräteschuppen aufgebrochen und die dort aufbewahrten Gartengeräte gestohlen. „Rasenmäher haben sie wohl keine gebraucht, die haben sie nicht gestohlen.“

Bislang hätten noch nicht alle Geschädigten den Einbruch zur Anzeige auf dem Polizeirevier Sandhofen gebracht, berichtet der zuständige Sachbearbeiter, Polizeikommissar Michael Lindauer. Die Beamten rufen deshalb alle Betroffenen auf, sich im Revier in der Sonnenstraße zu melden. Auch Zeugen werden dringend gesucht. Vom Parkplatz gebe es leider keine Videoaufzeichnungen, da das Gerät bereits vor einigen Wochen – beim Einbruch in die Büroräume des Vorstandes – gestohlen worden war, so Vorstand Anton Künstner.

Wer Angaben zu den Vorfällen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machen kann oder geschädigt wurde, wird gebeten, sich bei Michael Lindauer im Polizeirevier Sandhofen (Sonnenstraße, Telefon: 0621/77 76 92 53) zu melden. eng

