„Einen Jugendtraum erfüllt“

Überall auf dem weitläufigen Platz funkeln historische Schlitten und landwirtschaftliche Veteranen, zum Beispiel alte John-Deere-Maschinen im charakteristischen Grün. Für Liebhaber motorisierter Gefährte verwandelt sich das Vereinsgelände des Reit- und Fahrvereins im Stadtteil Sandhofen am Wochenende zwei Tage lang in ein echtes Fuhrparkparadies: Auf einer riesigen Rasenfläche haben sich die 1. Sandhofener Oldtimer- und Traktorfreunde zum zwölften angesiedelt.

Zu den Teilnehmern gehört Oldtimerfahrer Ronald Koch, der in seinem bordeauxroten Mercedes-Benz des Typs 170 Db, Baujahr 1952, nach Sandhofen angereist ist. „Das ist nicht mehr die Originalfarbe, ursprünglich war der mal waldgrün, vermutlich war das mal ein Fahrzeug der belgischen Feuerwehr“, erklärt der Autoliebhaber, der als Schrauber an seinem Schmuckstück selbst Hand anlegt.

In einem spanischen Wochenblatt war Koch über eine Annonce auf dieses Dieselfahrzeug aufmerksam geworden. Daraufhin ließ der 66-Jährige das altertümliche Gefährt aus Belgien über einen holländischen Händler importieren. „Früher hatten die Leute in solchen Autos ein Gasöfelchen zum Heizen“, schildert Koch. Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz liegt ein roter Feuerlöscher. Um mit dem Automobil im öffentlichen Straßenverkehr fahren zu dürfen, musste Koch zuerst eine Blinklichtanlage installieren.

Lokomobil mit Wasserdampf

Andernorts harrt Teilnehmer Jürgen Schmidt-Wingert aus Worms mit seiner feuerroten Chevrolet Corvette mit Baujahr 1985 aus. „Den habe ich aus dem Internet gekauft, ich wollte schon immer eine Corvette haben“, freute sich der Besitzer, der mit seinem Sohn Robin auf dem Oldtimer-Treffen erschienen ist. „Das ist ein Jugendtraum, den ich mir erfüllt habe“, verrät der Corvette-Fahrer. Sein schnittiges Gefährt, das von der Form her die markante Sportwagenästhetik der 1980er Jahre besitzt, trägt die H-Zulassung, was für „historisch“ steht.

„Der ist foliert, hat also eine Folie über dem Lack, was zum Schutz des Lacks dient und optisch gut aussieht“, erläutert der 56-Jährige, der beruflich als Kraftfahrer für die Stadt Mannheim arbeitet. Sollte seine Corvette mal Zicken machen, hilft ihm ein mechanisch versierter Kumpel dabei, den Schaden zu reparieren. In Mörfelden-Walldorf südlich von Frankfurt gibt es einen Händler, der Corvette-Ersatzteile verkauft. In den USA, dem Ursprungsland der Marke Chevrolet, war Schmidt-Wingert selbst noch nie gewesen, kulturell zieht es den Wormser nicht in die Vereinigten Staaten.

Später werfen die Fahrer ihre Motoren für eine Parade an. Außerdem tuckert auf dem Ausstellungsgelände im Stand das dunkelgrüne Lanz-Lokomobil von Restaurator Karl-Otto Anders, Baujahr 1926, mit elf Pferdestärken und einem Hubraum von 2300 Kubikzentimeter. Damals dienten solche mit Wasserdampf betriebenen Maschinen dem Dreschen des geernteten Getreides in der Scheune während der Wintermonate. „Der läuft nur mit Wasser, durch die Erhitzung entsteht Dampf, der wiederum die Kolben in Bewegung bringt“, erklärt der Fachmann.

Zunächst muss der 75-Jährige eine Stunde lang Feuer machen, bis sich ausreichend Dampf entwickelt. „Das ist umweltfreundlich“, versichert Anders, von Beruf gelernter Schmied und Fahrzeugbauer und inzwischen freiberuflich für Diringer & Scheidel in Neckarau tätig.

Aktuell zählen die Oldtimer- und Traktorenfreunde 70 Mitglieder. „Sandhofen war ja ein traditioneller Bauernort“, erklärt Moderator Erwin Schenkel, warum landwirtschaftliche Fahrzeuge einen Schwerpunkt im Verein darstellen. Neuerdings verfügen die Oldtimer-Freunde über eine städtische Halle in Blumenau als Unterstand für ihre Fahrzeuge.

