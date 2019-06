„Einmal Togo und zurück“: Unter diesem Titel laden die katholische Kirchengemeinde St. Bartholomäus und der Arbeitskreis Dritte Welt für Pfingstmontag, 10. Juni, 11.30 Uhr, zu einem Reisebericht über das Hilfsprojekt Anyievo in Ekpui im afrikanischen Togo ein.

In dem Bildervortrag berichtet Tobias Katzer in der Bartholomäusstraße 4 in Sandhofen von seinen Erfahrungen und Erlebnissen, die er während eines zweiwöchigen Aufenthalts vergangene Ostern in Togo hatte.

Der Referent möchte interessierten Besuchern aus erster Hand vermitteln, wie die Menschen in einem Dorf in Westafrika leben und wie sich der Alltag dort von dem hierzulande unterscheidet.

Unterstützte Projekte

Ausdrücklich angesprochen sind auch diejenigen, die selbst oder über eine Gruppierung bereits an den Verein Anyievo Ekpui/Togo e.V. gespendet haben und sich für die unterstützten Projekte vor Ort interessieren. Eine Anmeldung zu dem Bildervortrag ist nicht nötig. Snacks und Getränke stehen für die Besucher bereit. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019