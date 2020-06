Die SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt die „sichtbaren Erfolge“ an der Riedspitze. Auf ihren Antrag hin sei eine Aufwertung des Gebiets am Altrhein möglich geworden, so die Sozialdemokraten. Bäume und Findlinge verhindern wildes Parken auf dem Areal, Sitzbänke und eine neu angelegte Grünfläche laden Spaziergänger zum Verweilen ein.

Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat Stefan Fulst-Blei freute sich bei einer Begehung über die Ergebnisse: „Die Riedspitze hat einen hohen Stellenwert bei den Bewohnern in Sandhofen. Durch die Lage ist sie das Eingangstor für den Stadtteil, deshalb ist es so wichtig, diesen Ort endlich attraktiver zu gestalten und auch als Aufenthaltsort zugänglich zu machen.“ Das wilde Parken, vor allem durch Lastwagen, werde jetzt verhindert. Mit der Wiese und den Sitzbänken sei ein Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen worden.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Sandhofen, Marcel Knoch, ist ebenfalls „sehr zufrieden mit der neuen Riedspitze“. Bei dem Projekt seien von Anfang die Anliegen der Bürger und der umliegenden Vereine berücksichtigt worden. Weitere Projekte des Ortsvereins seien bereits angelaufen, wie die Neugestaltung der alten Ortsmitte. Der ehemalige Vorsitzende Sebastian Butzek, der sich ebenfalls starkgemacht hat für das Projekt, sprach von einer weiteren „Möglichkeit zur Stärkung des Gemeinschaftslebens“. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020