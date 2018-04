Erinnerung an Caterina Valente

Anzeige

Eine musikalische Zeitreise versprach das Programm – Jeannette Friedrich und Bernd Nauwartat setzten das Motto zur Freude ihres Publikums perfekt um. Bei den vielen alten und immer noch sehr bekannten Titeln aus der Schlagerwelt wippten die Zuschauer in PX de Dom auf ihren Stühlen mit. Daneben zeigte auch das leisere und mitunter etwas lautere Mitsingen, dass die ausgewählte Musik bei den Besuchern bestens ankam.

Friedrich und Nauwartat verstanden es – wie auch ihr Begleiter am Klavier, Dieter Scheithe – das Publikum mit kleinen Anekdoten zu begeistern. Gemäß dem Titel „Es liegt was in der Luft“ schwebten den ganzen Abend über gefühlvolle Interpretationen der Protagonisten durch die Reihen. „Komm ein bisschen mit nach Italien“ aus dem Film „Bonjour Catrin“ von 1956 erinnerte einige Gäste an ihren ersten Urlaub in dem südeuropäischen Land.

Musical-Melodien

Mit weiteren Liedern aus ihrem Capitol-Programm von Caterina Valente und Peter Alexander erfreute das Duo beziehungsweise Trio die Damen und Herren im Publikum. Mit „Ganz Paris träumt von der Liebe“ setzte sich die musikalische Reise fort. Auch wenn die Mannheimer die großartige Sängerin, die ja lange Zeit in der Kopernikusstraße wohnte, nicht persönlich kennen, hinderte es sie nicht daran, sich als große Fans zu outen und ihre Lieder meisterlich zu präsentieren.