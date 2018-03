„Es fehlen noch etwa 6000 Euro“

Anzeige

Aufatmen in der Gustav-Wiederkehr-Grundschule in Sandhofen: Nachdem das große und einzige Klettergerüst im Hof in den vergangenen Osterferien abgebaut werden musste (wir berichteten), kann bald wieder nach Herzenslust geklettert und balanciert werden. Ende März oder Anfang April soll ein neues Spielgerät hinter dem Haupthaus der Schule in der Kriegerstraße aufgestellt werden. Es ist bereits finanziert und in Auftrag gegeben.

Nicht einkalkuliert

Das alte Klettergerüst, das der Förderkreis der Schule vor 20 Jahren finanziert hatte, kam nicht mehr durch den TÜV und musste abgebaut werden. Für Schüler, Lehrer, Eltern und den Förderverein ein Schock, denn die Kosten einer Neuanschaffung hatte niemand einkalkuliert. Vielmehr hatten sich alle Beteiligten zuvor bemüht, auch für die Außenstelle – die Bartholomäusschule – ein Gerät zu kaufen, weil es dort gar keine Spielmöglichkeiten gab. Bei Sponsorenläufen, Adventsverkäufen und Schulfesten war bereits kräftig für die Bartholomäusschule gesammelt worden. „Dann kam die Hiobsbotschaft“, erinnerte sich Thorsten Hof, der 1. Vorsitzende des Förderkreises, damals.

Bewegungsdrang kompensieren

Rund 300 Mädchen und Jungen mussten ihren enormen Bewegungsdrang nun fast ein Jahr lang anders kompensieren: „Viele sind von 7.30 bis 17 Uhr hier“, sorgte sich Rektorin Sibille Krappel, die auch 2. Vorsitzende des Förderkreises ist, im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. Die Kinder standen mit hängenden Köpfen vor der leeren Fläche, auf der zuvor das Klettergerüst gestanden hatte. „Es gibt jetzt viel schneller Streit“, hatte Krappel nach dem Abbau des alten Gerüstes berichtet.