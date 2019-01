Exponate erinnern an neun Maler

Das Heimatmuseum in Sandhofen eröffnet am Sonntag, 20. Januar, 11 Uhr, eine Sonderausstellung unter dem Titel „Gemälde und Zeichnungen in Erinnerung an Sandhofener Maler“. Gezeigt werden unter anderem Ölgemälde und Zeichnungen aus verschiedenen Themenbereichen, die verstorbene Maler aus Sandhofen würdigen sollen.

Zu sehen sind Exponate von Richard Bender, Hermann Herzberger, Kurt Jakob, Heinrich Neudecker, Walter Pschibilski, Otto Schröder, August Sohn, Helmut Sperl und dem über Sandhofen hinaus bekannten Maler Willi Wernz. Die Bestände wurden dem Heimatmuseum von den jeweiligen Erben zur Verfügung gestellt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei dieser Sonderausstellung findet außerdem eine Ehrung statt. Die Leiterin des Heimatmuseums, Helga Weber, wird mit der Staufermedaille für ihre großen ehrenamtlichen Verdienste ausgezeichnet.

Zwei Dauerausstellungen

Das Museum bietet daneben zwei Dauerausstellungen an. Die heimatkundliche Sammlung befindet sich in der Bartholomäusstraße 12 (Telefon: 0621/77 21 32) und das zeitgeschichtliche Museum in der Birnbaumstraße 36 (Telefon: 0621/ 98 182 11 39). Beide Museen sind an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sonderführungen finden nach Vereinbarung statt. eng/bl

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019