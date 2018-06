Fahrradturnier an Wiederkehr-Schule

Anzeige

„Lernen mit Spaß“: Unter diesem Motto veranstaltet die Gustav-Wiederkehr-Schule in Sandhofen in Zusammenarbeit mit dem ADAC am 6. Juli ein Fahrradturnier. „Spätestens bei der selbstständigen Teilnahme am Straßenverkehr müssen Kinder und Jugendliche ihr Fahrrad sicher beherrschen – eine Voraussetzung, die viele Mädchen und Jungen nur teilweise erfüllen“, erklärt Verkehrsbeauftragte Monika Joos den Hintergrund. Das Turnier für rund 80 Viertklässler beinhalte „ein praxisnahes Übungsprogramm: Auf einem etwa 200 Meter langen Parcours mit acht Aufgaben können die Kinder spielerisch wichtige Fahrtechniken lernen. Beim abschließenden Turnier testen sie ihr Können“, so Joos. Es gebe Helmpflicht, außerdem würden die Räder auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft. Die Sieger kommen in die nächste Runde. bhr