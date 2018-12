Fast wie in Schottland

Nach der großen Nachfrage beim Whisky-Tasting 2017 veranstaltet das Aktion-Kirche-Team der katholischen Gemeinde St. Bartholomäus einen „weiterführenden“ Abend, bei dem es um Whiskys mit besonderer Reifung gehe. Dazu werden am Freitag, 25. Januar 2019, ab 19 Uhr, fünf verschiedene Whiskys verköstigt. Vor jedem Whisky werde das jeweilige Getränk vorgestellt. Abgerundet werde der Abend mit traditionellen schottischen Gerichten. Durch das Thema führt Pastoralreferent Volker Imgram, passionierter Schottlandreisender und Whiskyliebhaber. Der Eintrittspreis beträgt 45 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, schnell sein lohne sich, empfiehlt das Team. Tickets gibt es im Pfarrbüro, beim Neujahrsempfang in St. Bartholomäus, unter der Telefonnummer 0621/30 08 57 24 (Gemeindereferentin Sandra Waindok beziehungsweise Anrufbeantworter) oder per E-Mail an sandra.waindok@kathma-nord.de. red

