Festlicher Ball mit Showband

Wer am Abend des 30. April oder in der Nacht zum 1. Mai Abwechslung sucht, wird gleich in mehreren Stadtteilen fündig. So bietet der Christliche Kulturverein Sandhofen im PX de Dom, Domstiftstraße 40, Sandhofen, einmal mehr ein ansprechendes Ambiente, um in den Wonnemonat Mai zu tanzen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Preis von 41 Euro beinhaltet Sektempfang und ein warmes Buffet. Zum Tanzen spielen Jo Vento und die Alan Best Showband auf. Da es ein Ball ist, möchte der Veranstalter Abendgarderobe. Karteninfos gibt es unter der Telefonnummer 0621/78 99 87 33 oder per E-Mail an ticket@px-de-dom.com.

Im Stadtteil Schönau wird gleich zwei Mal in den Mai getanzt. Im TSV Clubhaus in der Rudolf-Maus-Straße 14 sorgt DJ Stefan für die gute Stimmung beim Tanzen. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf für vier Euro erhältlich. An der Abendkasse sind fünf Euro zu entrichten. Getanzt und gefeiert wird auch im Pfarrer-Veit-Haus, Memeler Straße 34 a. Dort, beim Veranstalter KG Grün-Weiß Schönau, sorgt ein DJ mit dem Namen JPK mit Schlagern und Hits aus den Charts für die richtige Tanzmusik. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro. Los geht’s um 19 Uhr.

Bloomaul auf der Bühne

Ins Gemeindehaus von St. Elisabeth laden die evangelische Gnadengemeinde und die katholische Gemeinde St. Elisabeth alle Tanzfreudigen in die Gartenstadt ein. Los geht’s um 19.30 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren spielt das Mannheimer Bloomaul Joachim Schäfer zum Tanz auf. Neben Getränken werden appetitliche Häppchen sowie eine Suppe angeboten. Karten zu sieben Euro (fünf Euro für Begünstigte) gibt es in den beiden Pfarrbüros, im Kiosk am Freyaplatz sowie dem Pressecafé Mahl. An der Abendkasse kosten die Karten für Kurzentschlossene acht Euro.

Tanzen, mit netten Leuten reden und Cocktails schlürfen – das können Besucher des Trommelpalasts beim Tanz in den Mai in Käfertal. Ab 20 Uhr verwandelt sich der Trommelpalast in eine schillernde Diskothek. Für Musik sorgt DJ Chris, der für jeden Geschmack auflegen will. Der Eintritt kostet acht Euro. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019