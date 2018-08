Festmeile will Tausende anlocken

Bei Bettina Herbel, Roland Keuerleber und Bernd Mechnig laufen die Vorbereitungen für die Kerwe auf Hochtouren: Das Organisationsteam will den Stadtteil beim größten Volksfest im Mannheimer Norden wieder in eine Festmeile verwandeln und hofft mit einem viertägigen Programm wie in den vergangenen Jahren auf viele Tausend Besucher.

Offizieller Startschuss für die Sause ist am Samstag, 25. August: Bereits vor dem Fassbieranstich, der um 15 Uhr am Kriegerdenkmal stattfindet, setzt sich der Festumzug um 14.30 Uhr ab dem Stichplatz in Bewegung. Nach der Kerwerede und dem Fassbieranstich gibt es Musik und Programm in den Straßen, auf Bühnen und in Gaststätten. „Wir haben darauf geachtet, dass für möglichst jeden Geschmack etwas dabei ist“, so die Organisatoren aus Gewerbeverein und Bürgervereinigung.

Salsa, Country oder Reggae

Von Salsa-Tanz mit Son Latino über das Rhein-Neckar-Theater mit den Schlagertanten und deren Musicalmelodien bis hin zu Country von Peter Lang reicht das Programm am Samstagnachmittag. Abends gibt es Reggae mit der Band Superjam im Café Bette und Stimmungskracher mit dem Blaulicht-Trio in Billys Pub (früher Altes Fass). Zur besten Zeit um 20 Uhr betreten die Musiker von Fate Music Covers die Stich-Bühne: Von AC/DC über Nena bis Sunrise Avenue reicht deren Repertoire.

Der Sonntag, 26. August, beginnt mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst um 10.30 Uhr auf der Stichbühne. Dann startet die junge Rockband Burnnesseln das muskalische Programm. Das bunte Treiben in der Kalthorststraße geht um 11.30 Uhr los. Passend zum Weißwurst-Frühstück beim Christlichen Kulturverein (Kalthorststraße) gibt es vertraute Rhythmen mit dem Blasorchester Blau-Weiß Waldhof.

Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag. Um 14 Uhr spielt die Bigband im Quadrat auf der Stichbühne. Die 20 Musiker unterhalten mit Stücken von Duke Ellington, Count Basie und auch Schlagern im Bigband-Sound. Anschließend übernimmt die Band Full House die Stichbühne mit Groove, Bässen und Solo-Einlagen. Neben Jazz stehen Rock, Pop, Soul oder aktuelle Hits auf dem Programm.

Am Montagabend spielt die Band Live Line im Café Bette: Die Musiker kommen aus Sandhofen – eine Kombination aus Ballroom Blitz, Eisvogel und Timeriders. Den Kerwe-Ausklang am Dienstag gestalten Granddad im Café Bette: vier ältere Herren, die es auf der Bühne mit Rockklängen krachen lassen wollen.

Erstmals findet der Kerwelauf nicht montags, sondern schon sonntags statt. „Es gehört zum neuen Konzept, Kerwe und Lauf einander noch näher zu bringen. Wir wollen die bestehende Infrastruktur voll ausnutzen“, sagt Roland Keuerleber im Gespräch mit dem „MM“. In den vergangenen Jahren habe man den Bereich, der Sonntag ohnehin gesperrt war, nach der Öffnung am Montag erneut sperren müssen. Das falle nun weg.

Lauf auf neuer Strecke

Zum neunten Mal drehen Sportler ihre Runden durch den Vorort. Mit einem neuen Streckenverlauf – ein zwei Kilometer langer Rundkurs – sollen die Besucher näher am Geschehen sein. „Die Strecke ist leicht verändert und frisch ausgemessen“, so Keuerleber.

Es gibt verschiedene Varianten: Der Bambini- und der zwei Kilometer lange Kinder- und Jugendlauf starten um 16.10 Uhr. Der fünf mal zwei Kilometer lange Staffellauf beginnt um 16.45 Uhr. Die Läufer der sechs und der zehn Kilometer langen Strecke rennen ebenfalls um 16.45 Uhr los. Siegerehrung ist um 19 Uhr auf der Stich-Bühne. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 23. August, online möglich (www.kerwelauf-sandhofen.de), Nachmeldungen am Lauftag vor Ort. Start- und Zielbereich befinden sich in Höhe des Penny-Marktes am Stich. Es gibt Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sowie Parkplätze an der SKV-Turnhalle (Kalthorststraße 44).

Die Kerwe-Meile ist zwischen Samstag, neun Uhr, und Sonntag, 24 Uhr, gesperrt – von der Kriegerstraße/Ecke Zwerchgasse bis zum Stich. Die Kalthorststraße bis Ecke Ziegelgasse. Der Bereich der Fahrgeschäfte (Denkmal) ist von Samstag bis Dienstag für Autos tabu. Die Sperrung betrifft auch alle Straßen, die auf das Denkmal führen (Ausgasse, Kriegerstraße, Hintergasse, Obergasse, Kirchgasse und Untergasse).

Info: Infos im Internet: www.kerwe-sandhofen.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018