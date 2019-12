Finger als Symbole

Lebendiger Adventskalender: jeder Finger ein Symbol. © Engler

Evangelische Dreieinigkeitsgemeinde und katholische St.-Bartholomäus-Gemeinde arbeiten zusammen, wenn es darum geht, den „Lebendigen Adventskalender“ auf die Beine zu stellen. Die Eröffnung der ökumenischen Veranstaltung fand vor dem Gemeindehaus in der Bartholomäusstraße statt. Seit sieben Jahren wechseln sich die Gemeinden zum Auftakt ab. Das Fenster, das eine Hand zeigt, steht unter das Motto „Advent digital“. Verantwortlich in diesem Jahr waren Isolde Katzer, Sabrina Schmitt und Christa Schwemlein, die auch die Eröffnungsrede hielt. Jeder der Finger hat eine Bedeutung. Der Ringfinger zum Beispiel soll aussagen: „Gott ist treu, und wir wollen ihn und die Mitmenschen lieben.“ Allen Anwesenden wurde am Schluss der Veranstaltung eine Kopie der Hand als Erinnerung mitgegeben.

Bereits am Nachmittag hatten die katholischen Frauen der Gruppierung kfd zum Adventsmarkt nach dem Kirchgang in den Gemeindesaal eingeladen. Bei niedrigen Temperaturen kam die Auswahl mit zwei Suppen bei den hungrigen Gästen gut an. Die Frauen der kfd und der Kreativgruppe boten wieder allerlei aus Handarbeiten und köstliche selbst gemachte Marmeladen und Liköre an, außerdem weihnachtliche Basteleien. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019