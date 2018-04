Fisch oder Gulasch im rustikalen Reiterstübchen

Anzeige

Zweimal im Jahr laden die Reiter in Sandhofen zu Veranstaltungen ein, die nicht unbedingt mit dem Reitsport in Verbindung stehen. Zum einen gibt es ein Schlachtfest, zu dem nur Sponsoren eingeladen sind. Anders sieht es an Karfreitag aus. Da sind alle, die sich gerne den in Europa zu findenden größten Süßwasserfisch, den barschartigen Zander schmecken lassen wollen, eingeladen. Nicht nur Zanderfilet, auch Merlan stand auf der Speisekarte.

Die Gäste ließen sich die von Heinz Müller und seinem Team zubereiteten Fischsorten, bei dem als Beilage der Kartoffelsalat nicht fehlen durfte, im rustikalen „Reiterstübchen“ jedenfalls schmecken. Die selbstgemachte Remoulade unterstrich zusätzlich das Schmackhafte an den fritierten Fischsorten. Um die Mittagszeit war der Andrang so groß, dass es zu längerer Wartezeit kam, die von den Gästen aber zur Unterhaltung genutzt wurde.

Wer keinen Fisch wollte, konnte seinen Hunger mit einem köstlich zubereiteten Gulasch stillen. Vorstand Gerhard Herbel begrüßte die Gäste, die auch von außerhalb Sandhofens den Weg an die Riedspitze in das Reiterstübchen gefunden hatten. Die nächste Veranstaltung, die dann wieder ganz im Zeichen des Reitsports steht, ist das Sommerturnier am 14. und 15. Juli auf dem Gelände an der Riedspitze. eng