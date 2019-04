Fischessen bei den Anglern

An Karfreitag, 19. April, ist die Auswahl für Fischliebhaber im Mannheimer Norden besonders groß: Beim ASV Früh-auf im Viernheimer Weg nehmen Gäste die Wartezeiten um die Mittagszeit sicher wieder gerne in Kauf, da sie danach ihren Hunger mit leckerem Fisch stillen können.

Auch die Ringer der RSC Eiche Sandhofen haben sich seit Jahren der Tradition des Fischessens angeschlossen. Sie servieren die Köstlichkeit goldbraun in heißem Fett gebraten: in der Turnhalle der Sandhofenschule (Eingang über die Elstergasse). Die ASV-Fischer laden auch im Jubiläumsjahr „100 Jahre ASV Sandhofen“ die Bevölkerung an den Wilhelswörthweiher ein. Auch dort gibt es – außer Fisch aus der Fritteuse – wie bei allen anderen frisch belegte Fischbrötchen und später noch Kaffee und Kuchen. Für die große Auswahl an Kuchen und Torten danken die Vereine ihren Damen schon jetzt. Sie sorgen jedes Jahr für eine große Auswahl. eng

