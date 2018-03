Fitnesstrainerin mit Feudel und Besen

Anzeige

So stellt sie die Frage an die Besucher, ob diese wüssten, dass es die Gleichstellung der Frauen in Deutschland ja eigentlich noch gar nicht lange gebe. So sei es Ehefrauen erst wenige Jahrzehnten gestattet, über ein eigenes Konto zu verfügen.

Und vor noch gar nicht so langer Zeit hätten streng katholischen Eltern die Zustimmung dazu verweigert, dass man einen evangelischen Mann heirate – und das nicht nur im erzkatholischen Saarland. Selbst ein Pfälzer sei dort oft nicht geduldet worden. So führt Alice Hoffmann, die mitunter auch als naives Hausmütterchen auftrat, noch weitere Beispiele an, an die heutzutage kaum einer noch denke. Ihre Empfehlung: Man solle sich in Bezug auf fremde Kulturen etwas zurückhaltender äußern. „Wir müssen uns jetzt nicht so über Muslime aufregen“, zog sie angesichts der Beispiele aus der deutschen Provinz früherer Tage ein Fazit.

„Strip“ mit Kittelschürze

Ihre komische Seite zeigte die Kabarettistin zum Beispiel, als sie aus ihrer Handtasche eine Flasche Sprühsahne holte und den Inhalt auf einem Stück Obstkuchen regelrecht verputzte. Das Publikum folgte der Einladung, sie bei ihrem Fitnessprogramm als Hausfrau zu unterstützen.

Am Ende fand wie gewohnt der „Strip“ auf der Bühne statt, bei dem sie sich ihrer Kittelschürzen und anderen Utensilien entledigte. Obwohl sie in den sozialen Medien, in denen sie auch vertreten ist, viele Beschimpfungen und sogar Drohungen anhören müsse, bleibe sie weiterhin dort angemeldet. „Ich werde auch keinen, der mich beschimpft, löschen. Diesen Leuten passend zu antworten, ist für mich kein Problem“, zeigte sich Alice Hoffmann streitlustig.

