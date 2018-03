Anzeige

Voller Stolz zeigten sich die Schüler der Klassen 9 und 10 beim Tag der offenen Tür in der Sandhofenschule ihre Drohnen. Zusammen mit ihrem Fachlehrer Daniel Wehner haben sie bereits im vergangenen Jahr die Flieger-AG – das erste Schüler Racecopterteam im Rahmen des AG-Angebotes der Schule, ins Leben gerufen. Unterstützt wurden sie dabei durch das Racing Team Flying Dragons Kurpfalz.

Spezielle Brille

Flieger-AG Lehrer Daniel Wehner, selbst Pilot (Segelflieger), hat die Flieger-AG 2017 ins Leben gerufen. Anfangs weckte er das Interesse der Schüler mit Papierfliegern, die später mit kleinen Motoren ausgestattet wurden und ohne Fernsteuerung fliegen konnten. Die nächste lernbare Stufe waren dann Flugobjekte mit Fernsteuerung. Unterstützt, auch mit Material, wurden die Schüler von dem von Norbert Riegger gegründeten Racingteam Flying Dragons Kurpfalz (www. flying-dragons-kurpfalz.de). eng

Mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins der Schule war es möglich, eine sogenannte FPV-Ausrüstung (First Person View) anzuschaffen: Dabei handelt eine spezielle Brille, die der Pilot trägt, und die mit einer Kamera ausgestattet ist. Mit dieser Brille steuert der Pilot nicht wie gewöhnlich auf Sicht, sondern blickt in der Vogelperspektive direkt aus der Drohne durch eine Kamera, um so den abgesteckten Kurs der Drohne schnell und möglichst fehlerfrei zu durchfliegen. Diesen Vorgang führten die Piloten auch beim Schulfest vor.

Sicherheitsnetz schützt

Weil dabei freilich nicht die höchstmögliche Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde aufgezeigt werden konnte, flogen die Drohnen mit Standgas durch die Turnhalle. Ein Sicherheitsnetz schützte die vielen interessierten Zuschauer. Um zu trainieren, absolvieren die Schüler „Fahr- und Flugstunden“ am Simulator der Schule. Nicht nur an der Schule wird am Simulator trainiert. Durch die Unterstützung der Flying Dragons mit ihrer großzügigen Materialspende dürfen die Mädchen und Jungen auch das Trainingsgelände auf der Friesenheimer Insel nutzen. Beim Tag der offenen Tür stellten die Schüler ihre Flugmodelle und ihren ersten selbstgebauten Racecopter vor. Ein Racecopter ist eine kleine ferngesteuerte Drohne mit vier starken Elektromotoren. Diese ist mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet. Dass man mit dem Fliegen der Drohnen auch sportliche Erfolge erreichen kann, das erfuhren die Schüler vom Deutschen Vizemeister im Drohnenrennen und Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft, Patrick Gantner.