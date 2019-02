Frauen wollen Bibel entdecken

Am Donnerstag, 21. Februar, 19 Uhr, lädt die Katholische Frauengemeinschaft St. Bartholomäus Sandhofen (kfd) alle interessierten Frauen zu einem Bibliolog ein, der sich mit der Bibelstelle Exodus 1, 1-21 befasst. Dort heißt es: „Zwei Frauen dienen als Hebammen dem Leben und verweigern klug und listig dem Terror den Dienst. Sie fühlen sich in ihrem Tun und Handeln allein Gott verantwortlich, der das Leben schenkt und will. Um ihrer Überzeugung willen lehnen sie sich in zivilem Ungehorsam und unter Lebensgefahr gegen die Obrigkeit auf.“ Treffpunkt ist das Sitzungszimmer des katholischen Gemeindehauses, Bartholomäusstraße 4. Bibliologleiterin ist Malwine Frey. Der Eintritt ist frei. baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019