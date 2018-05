Freibad um eine Attraktion reicher

Anzeige

„Es macht Sinn, dass wir uns immer wieder für dieses Bad aussprechen“, erklärte Roland Weiß. Es eröffnete am 15. Juli 1961 und war somit das Erste nach dem Herzogenriedbad in einem Vorort. Heute kommen die, die bei der Einweihung dabei waren, mittlerweile mit ihren Enkeln. Das zeigt, dass das Freibad, das man durch seinen alten Baumbestand schon fast als Park bezeichnen kann, mittlerweile zu einem Anziehungspunkt für mehrere Generationen wurde.

Bei der Finanzierung der Rutsche halfen neben Volksbank, Schies Stiftung, Gewerbeverein, Initiative Sandhofen, Avendi Senioren Service, Eltern Aktiv und Bezirksbeirat die privaten Spender Jörg Bernauer, Antje und Matthias Brechenser, Andrea und Axel Hildebrand, Manfred Meiners, Christine Groth, Johanna Frauhammer, Nina und Heiko Kempf, Jenny und Andreas Bernack, Karin und Bernhard Exner, Karin Heintz, Inge und Peter Winkler mit.

Mit gesponserten Pflanzen des Gartencenters Beier verschönerten Elke und Karlheinz Heis den Eingangsbereich an der Kasse.

Auch in dieser Saison findet im Freibad wieder ein Qi-Gong-Kurs statt – mittwochs von 10 bis 11 Uhr. In Kooperation mit der Freireligiösen Jugend werden außerdem in der Zeit vom 27. bis 31. August und vom 3. bis zum 7. September die Ferienspiele über die Bühne gehen. eng

