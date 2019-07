Freizeit im Hütten-Camp

Das Motto lautet „Unterm Sternenhimmel“: Vom 27. Juli bis 3. August bietet die Freireligiöse Jugend eine Sommerfreizeit ein. Information und Anmeldung gibt es auch über die Mannheimer Mitglieder. Eine Woche lang geht es ins Hütten-Camp Farnsberg. Es liegt im landschaftlich reizvollen Naturpark Rhön und grenzt mit seinen 20 000 Quadratmetern direkt an einen Wald. „Für die Teilnehmer bietet das Camp mit seinen vielen Holzhütten allerlei Möglichkeiten für Sport und Spaß, wie Tischtennisplatten oder ein Fußballfeld oder für Gemeinschaftsaktionen, wie die große Lagerfeuerstelle“, heißt es in einer Mitteilung der Freireligiösen Gemeinde. In der Nähe befänden sich zahlreiche Ausflugsangebote, wie Vogelsberger Klettergarten, Schwimmbad oder Wanderwege. Näheres per E-Mail an P.Bender@freireligioese-offenbach.de oder rittmannjeremy@gmail.com (Freireligiöse Jugend Mannheim). red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019