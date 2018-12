Fürsorge für Ältere

Bei den Geburtstagsnachmittagen der Dreieinigkeitsgemeinde in Sandhofen, zu denen alle Bürger ab einem Alter von 70 Jahren eingeladen sind, geht es nicht nur um gemütliche Plauderei. Pfarrer Wolfram Langpape und sein Team, das diese Nachmittage ausrichtet, versuchen dabei stets, die Senioren mit einem wichtigen Thema zu unterhalten und zu informieren.

Angehörige motivieren

Beim jüngsten Kaffeenachmittag referierte auf Einladung der Gemeinde Michael Kühn, Geschäftsführer des Kommunalen Betreuungsvereins in der Mannheimer Innenstadt. Kühn klärte darüber auf, wie man Angehörige motiviert, eine Vorsorge- und Betreuungsvollmacht zu unterschreiben. Er beantwortete auch die Fragen, was es dabei zu beachten gelte. Vor allem sei wichtig, so Kühn, dass alle ab ihrer Volljährigkeit mit 18 Jahren über solche Vollmachten verfügen. Der Kommunale Betreuungsverein biete nach Terminabsprache die notwendigen Informationen dazu an.

Bei Vermögen zum Notar

Menschen, die Vermögen besitzen, sollten diese Verfügungen bei einem Notar abschließen, informierte Kühn. Für Menschen ohne großes Vermögen oder Grundbesitz bestehe die Möglichkeit, diese Verfügungen mit ihrem Hausarzt oder auch direkt beim Betreuungsverein zu erstellen.

„Dieses Thema hat auch mit der Fürsorge der älteren und nächsten Generation zu tun“, erklärte Pfarrer Wolfram Langpape. Informationen, wie solche Vollmachten mit rechtlicher Sicherheit zu regeln sind, stellen Michael Kühn und sein Team zur Verfügung. Die Kosten liegen bei zehn Euro.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018