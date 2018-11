Funknetz-Freunde ziehen um

Auf persönliche digitale Assistenten, so genannte PDAs, hatte sich das Unternehmen Palm konzentriert. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber aus dieser Zeit stammt der Name einer Gruppe, die sich nach wie vor regelmäßig trifft: die „Palmusergroup“, kurz PUG. Die Mitglieder von PUG Mannheim – Smartphones & More kehren jetzt nach knapp zwei Jahren in ihrem Domizil auf dem Waldhof in der Gaststätte „Landolin“ nach Sandhofen zurück. Neuer Treffpunkt ist das „Ristorante Pizzeria am Stich“, das auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Den Teilnehmern wird das WLAN des Hauses kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gruppe trifft sich immer an einem Mittwoch im Monat ab 18 Uhr. Die nächsten Treffen sind am heutigen 21. November und am 19. Dezember. Mehr unter www.PUG-Mannheim.de. eng

