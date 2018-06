Futterlauf um den See

Anzeige

Am Samstag, 16. Juni, geht es wieder rund um den Vogelstangsee. Der gemeinnützigen Verein Futteranker Mannheim e.V. lädt von 10 bis 16 Uhr zum sechsten Futterlauf ein.

Wer die Strecke geht oder joggt – mit oder ohne Hund, ohne Zeitnahme und ohne Startgebühr – kann Futter erlaufen. Gestartet werden kann an fünf Punkten. Dort erhalten Teilnehmer eine Laufkarte – als Nachweis für den Futteranker über die Anzahl der zurückgelegten Strecken an die Sponsoren. Diese stellen das Futter zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden von 824 Teilnehmern 1,1 Tonnen Futter erlaufen.

30 Aussteller

Für die Zweibeiner gibt es ein abwechslungsreiches Speisenangebot und rund 30 Aussteller: Tierschutzorganisationen, Hundeschulen, Accessoires für Hunde und Katzen, Homöopathie, Physiotherapie, Futtermittelhersteller, Frisör sowie Schmuck für Frauchen und Herrchen. Die Tiertafel für Mannheim und die Region unterstützt seit Anfang 2013 Haustiere von Menschen, die in finanzielle Not geraten sind, mit Futter und Zuschüssen zu Tierarztkosten. Ein entsprechender Nachweis muss erbracht werden, Neuanschaffungen werden nicht unterstützt. Die Tiere müssen vor Eintritt in die Bedürftigkeit bereits im Haushalt gelebt haben.