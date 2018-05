Gaudi auf dem Altrhein

Anzeige

Am Samstag, 21. Juli, findet das erste „Monnemer Drachenboot-Festival“ auf dem Altrhein an der Riedspitze Sandhofen statt. Bis 14. Juli können Interessierte ein Team von zwölf Sportkameraden bilden und sich beim WSV Sandhofen anmelden.

Das Rennen lehnt sich an den jährlichen „AltrheinCup“ an, den der Verein 2018 modernisieren will. Pro Rennen werden jeweils vier 20er-Drachenboote über eine Strecke von 250 Meter antreten. Sieger ist das Team, das als erstes die Ziellinie mit dem Boot überquert hat. Die beste Gruppe wird über Vor-, Zwischen-, und Finalrunde ermittelt. Für jede Frau im Boot gibt es eine Zeitgutschrift von einer Sekunde. Anschließend werden die Sieger gekürt. Neben den sportlichen Wettkämpfen sorgen junge Nachwuchsbands für Stimmung. Nach den Rennen findet das Sommersfest des WSV in der Grillhütte statt.

Hobbysportler und Aktive

Teilnehmen können sowohl Hobby-Paddler (Fun-Team) als auch als aktive Drachenbootsportler (Sport-Team). In einem Fun-Team darf höchstens ein aktiver Sportler sein. Einen Steuermann oder Trommler wird nicht gebraucht. Die Boote und Paddel werden vom Veranstalter gestellt, eigene Paddel können mitgebracht werden. Anmeldung: per Post (Michael Schnell, Wachtelgasse 4, 68307 Mannheim), per E-Mail (michi253@gmx.de) oder per Fax (0621/77 29 00). Die Anmeldung ist erst nach Eingang des Startgeldes gültig (pro Team 120 Euro, Schüler- oder Studenten zahlen für jedes Team 100 Euro). baum/zg