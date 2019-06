Gaudi beim Menschenkicker-Turnier

Nach dem Schnuppertag im vergangenen Jahr veranstaltet der Sport- und Kulturverein Sandhofen (SKV) erstmals seit seiner Gründung vor drei Jahren gemeinsam mit allen Abteilungen ein Sommerfest. Am Samstag, 6. Juli, geht es auf dem Gelände des SKV (ehemals Spielvereinigung) in der Gaswerkstraße ab 14 Uhr los. Für Stimmung sorgen ab etwa 17 Uhr Auftritte der Tanz & Gymnastik-Abteilung, am Abend heizt bis gegen 22 Uhr DJ Bailey ordentlich ein. Die Kinder können sich zuvor und natürlich auch tags darauf auf verschiedene Spielstationen, Schminken sowie eine Hüpfburg freuen.

Am Sonntag, 7. Juli, geht es schon ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen weiter. Auf dem Programm stehen Auftritte der Bläserklasse am Johanna-Geissmar-Gymnasium und des Männergesangvereins 1878 Sandhofen. Wer am Menschenkicker-Turnier (ab 12 Uhr) teilnehmen möchte, kann sich unter kicker@skv-sandhofen.de anmelden. Eine Besonderheit ist, dass die Hände der Teilnehmer in den Schlaufen an den Kickerstangen bleiben müssen. Die Spielregeln sind unter www.skv-sandhofen.de nachzulesen. Für die Verpflegung der Gäste ist bestens gesorgt. Kuchenspenden werden gerne angenommen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019