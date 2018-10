Gaudi in Blau-Weiß

In Sachen Stimmung stehen die Sänger des Männergesangvereins 1878 Sandhofen den großen Oktoberfesten in nichts nach. Die Kapelle „s’Blech“ sorgte den ganzen Abend im SKV-Clubhaus für gute Stimmung. „O’zapft is“ hieß es nach Festbieranstich, das der stellvertretenden Vorsitzende Torsten Schmidt gekonnt mit zwei kräftigen Schlägen meisterte. Klar, dass die Maßkrüge sich dann zügig mit dem gekühlten Gerstensaft füllten.

Der Saal im Clubhaus war passend weiß-blau geschmückt. Die Gaudi unter den passend gekleideten Gästen – die Damen im Dirndl und die Herren in den Krachledernen – zeigte, dass den Organisatoren wieder ein tolles Fest gelungen ist.

Edith Schmitt wird Miss Dirndl

Auch im Jubiläumsjahr des MGV, der seinen 140. Geburtstag feiert, gehörte die Wahl der Miss Dirndl dazu. Alle anwesenden Damen stellten sich in einer Polonaise durch den Saal zur Wahl. Das Publikum wählte Chorleiterin Edith Schmitt unter den Damen aus. Vorstand Heinz Guckert krönte sie zur „Dirndlkönigin“.

Die Musiker erhielten viel Applaus: Neben Stefan Riedle am Xylophon begeisterten Riedle und Martin Kerbeck auch am Alphorn. Das Kräftemessen der Herren gehörte ebenfalls zum Programm. Galt es doch, mit Wasser gefüllte Maßkrüge zu stemmen. Als Sieger ging bei diesem Wettbewerb Hans-Jürgen Schmitt, Ehemann der Chorleiterin, hervor.

Die Küche des Clubhauses sorgte mit Radi, Obatzter und knusprigen Haxen für passende Speisen. Mit dem Jubiläumskonzert am 17. November in der Dreifaltigkeitskirche endet dann die Jubiläums-Veranstaltungsreihe des MGV 1878 in diesem Jahr. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018