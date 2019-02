Gemeinde feiert Grundsteinlegung vor 125 Jahren

Dass man in Sandhofen gerne zusammen feiert, zeigte wieder der an beiden Festtagen gut besuchte Bazar der St. Bartholomäus-Gemeinde. Nach dem Gottesdienst am Sonntag füllte sich schnell das an die Kirche angrenzende Gemeindehaus – vor allem mit den hungrigen Gästen.

Egal ob am Sonntag oder am Montag: An beiden Tagen lockten diverse Programmpunkte. Am Sonntag unterhielt Joachim Schäfer, das Monnema Bloomaul, die Gäste vor allem, aber nicht nur mit seinem Repertoire aus Mannheimer Liedern. Später trugen die Gesangvereine Sängerbund Sängerlust und Aurelia sowie der Kirchenchor zur Unterhaltung der Gäste bei.

Eine Aufführung der Kindergärten mit Gesang ist immer montags einer der festen Programmpunkte. Auch der Männergesangverein 1878 Sandhofen gab sein Liedgut zum besten. Einen Stammplatz montags haben daneben auf dem Bazar die Altrhein Musikanten mit ihrer Blasmusik.

Wie immer geht es am Montagabend auch etwas närrisch zu. Die Lieblichkeit der SKV-Karnevalabteilung „Stichler“, Michelle I., zog mit den Elferräten unter lauten Sa-Hoi-Rufen in den Saal ein. Nach dem Auftritt der Prinzessin und dem Verteilen der Orden mischten sich die „Stichler“ unter das Publikum und ließen sich auch die legendären Russischen Eier, die nie im Angebot fehlen, schmecken.

In seiner Ansprache ging Friedrich Seitz noch auf die Bauarbeiten an der Kirche ein. Bis jetzt belaufen sich die Kosten für Bauarbeiten beziehungsweise Renovierung auf knapp über eine Million Euro. „Wenn dann die Arbeiten an der Sakristei beendet sind, sehen wir Land. Dann kann das Gerüst endlich abgebaut werden“, so Seitz.

In diesem Jahr stehen bei St. Bartholomäus zwei große Feste an. Geplant sind im September eine Feier „125 Jahre Kirchenchor“ und im Oktober das 125. Jubiläum der Grundsteinlegung der Kirche. Genaue Termine gibt es noch nicht. eng

