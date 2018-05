Gemeinschaft im Stadtteil fest verankert

Anzeige

Sie können nicht nur singen, sondern auch feiern: die Sänger des Männergesangvereins 1878 Sandhofen. Über mehrere Tage fanden die Festlichkeiten auf dem Guckertshof in Sandtorf statt.

Mit der Vatertagsfeier läuteten die Sänger ihre große Geburtstagsfeier ein. Einen Tag später waren befreundete Vereine beim Freundschaftssingen zu Gast. Dabei stellte die Dirigentin Edith Schmitt mit insgesamt 180 Sängern ihrer verschiedenen Chöre fast schon einen Rekord auf. Am Samstag fand mit dem Sandhofer Abend ein weiterer Höhepunkt statt: Vereine aus Sandhofen und die Rhein-Neckar Big Band hatten es dabei nicht schwer, das gut gelaunte Publikum in Stimmung zu bringen.

Der MGV in 140 Jahren Auf den Tischen in der Halle legte der MGV seine Festschrift aus, auf der alle Ereignisse von 1878 bis heute nachzulesen sind. Die Feierlichkeiten im 140. Vereinsjahr gehen noch weiter: Im Oktober gibt es ein Oktoberfest, und der Abschluss des Festjahres findet mit dem Jubiläumskonzert am 17. November statt. Kulturell bereicherte der MGV 1878 viele Veranstaltungen in Sandhofen. Das beliebte Scheuerfest fand letztmals im Jahre 2000 statt. Die Beständigkeit bestätigt sich darin, dass der Verein von 1878 bis heute lediglich von 16 Vorständen geführt wurde. Vorstand und Ehrenvorsitzender Erwin Hammel führte den Verein von 1996 bis 2013. Seit 2013 ist Heinz Guckert 1. Vorsitzende der Sänger. Chordirektorin FDB Edith Schmitt folgte 2012 Musikdirektor Gerhard Wind, der ab 1966 den Chor dirigierte. eng

Eine „Herausforderung“

Den Auftakt machten die „Golden Lions“: Sie zogen in Formation lautstark in die große Festhalle ein, die normalerweise zum Trocknen für den Futtermais genutzt wird. Vorstand Heinz Guckert berichtete bei seiner Begrüßung, dass der Männergesangverein 1878 Sandhofen mit der 140- Jahrfeier auch der älteste Verein im Mannheimer Norden sei. In der heutigen Zeit mit zahlreichen Freizeitangeboten sei es eine Herausforderung, einen Gesangsverein in die Zukunft zu führen, sagte Guckert: „Ich bin sehr froh, dass der Verein auf drei stabilen Säulen steht“, führte der Vorstand weiter aus.