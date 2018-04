Gesang und Infos rund ums Wasser

Anzeige

Seit 30 Jahren organisieren Margot Ritter und Gisela Kleiber den Kaffeenachmittag für Blinde und Sehbehinderte in der Dreieinigkeitsgemeinde. Ideengeber dazu sei der damalige Pfarrer Ottjörg Albert (damals Dreifaltigkeitsgemeinde) gewesen. Heute unterstützt Doris Detering die Damen.

Referat von Volker Erbacher

Im Gemeindehaus (Jakobussaal) in der Domstiftstraße hieß es: „Gott spricht: Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“. Die Jahreslosung der evangelischen Kirche nahm Pfarrer Wolfram Langpape zum Anlass, Volker Erbacher, Pfarrer und Referent des Diakonischen Werkes Baden und „Brot für die Welt“, einzuladen.

Der Referent berichtete darüber, dass Wasser ein Grundrecht für alle sei. Kleinbauern, die auf Regenwasser angewiesen sind, um ihre Felder zu bewirtschaften, hätten das Nachsehen, denn Großkonzerne würden Felder in den Gegenden aufkaufen, wo es mehr Wasser gebe. Somit sei für die Kleinbauern, die nicht mehr an das Wasser kommen, das bis dahin fruchtbare Land verloren. Ganz schlimm sei die Situation in Ländern, wo es keine rechtsstaatlichen Gesetze der Regierungen gebe, die Bauern schützen.