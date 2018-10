Geschäfte rollen den roten Teppich aus

Die bereits 15. Lange Nacht der Kunst und Genüsse verspricht wieder ein großer Erfolg zu werden. Stadtweit werden am Samstag, 3. November, wieder rund 40 000 Besucher zu der Aktion der gleichnamigen Interessengemeinschaft erwartet, die von Gewerbevereinen und Initiativen in den einzelnen Stadtteilen organisiert wird.

In Sandhofen hat sich das Organisationsteam um Heike Anders-Dahms, Daniela Fenzel und den Initiator Gerhard Engländer wieder allerhand einfallen lassen. Die ausgelegten roten Teppiche vor den hell erleuchteten Geschäften der beteiligten Gewerbetreibenden laden zum Betreten ein.

Insgesamt 19 Teilnehmer bieten Künstlern aus der Region eine Plattform. „Für die Vermittlung der Künstler gilt unser Dank Yvonne Toltsios von der Waldgalerie, die uns dabei sehr unterstützt hat“, erklärte Daniela Fenzel. Das Anliegen, Kunst für Jedermann zu zeigen, ist wieder mit einem breiten Angebot von Malerei und Schmuck über Hobbybasteleien und Handarbeiten bis hin zu Musik voll erfüllt.

Der Grundgedanke, in der dunklen Jahreszeit die Geschäfte für Kunden zwanglos zu öffnen, wird so auch fortgeführt, betonte Gerhard Engländer. Er bezeichnete die Veranstaltung als „Türöffnertag“. Das einzigartige Event, das nach der „Erfindung“ in Sandhofen schnell auf die Stadtteile übergegriffen hat, unterstreiche die Qualität der jeweils beteiligten Vororte. Durch den Shuttle-Bus besteht die Möglichkeit, in kurzer Zeit auch in andere Stadtteile zu kommen.

„Wir sind überzeugt, dass diese Veranstaltung sehr zum Image von Sandhofen beigetragen hat“, sind sich Fenzel und Engländer sicher. Vor allem die Belebung des tristen Monats November mit der Veranstaltung trage zur Kommunikation der Menschen untereinander bei.

Kreativ-Höfe kommen gut an

Als weitere Erfolgsgeschichte der Langen Nacht der Kunst und Genüsse kann man auch die von Daniela Fenzel im vergangenen Jahr umgesetzte Idee der „Kreativ-Höfe“ bezeichnen. Auch in diesem Jahr werden wieder fünf Höfe für Künstler geöffnet (vier in der Kalthorststraße, einer in der Taubenstraße), die sich dort präsentieren können. Zum Angebot gehören Malerei und Fotografie. Aber auch Düfte sollen die Sinne der Besucher schärfen. Alles ist mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick gefertigt.

Unterstützt wird die Veranstaltung sowohl vom Amt für Wirtschafts- und Strukturförderung als auch dem Kulturamt, das Mittel zur Verfügung stellt. Aber nicht nur die Stadt Mannheim, auch weitere Sponsoren tragen mit ihrer finanziellen Hilfe dazu bei, dass eine so große Veranstaltung ausgerichtet werden kann.

Die Genüsse erstrecken sich von Flammkuchen, thailändischen und türkischen Spezialitäten über Pasta und Burger bis hin zu Steaks und Bratwürsten. Weinliebhaber kommen durch das Angebot an verschiedenen Rebensäften ebenfalls auf ihre Kosten. Zu den Genüssen zählen bei Musikliebhabern daneben die Auftritte verschiedener Bands.

Die offizielle Eröffnung der Langen Nacht der Kunst und Genüsse ist am 3. November um 18 Uhr in den Schalterräumen der Volksbank Sandhofen. Das Grußwort der Stadt Mannheim überbringt Stadtrat Thomas Hornung. Bleibt nur noch zu hoffen, dass Petrus auch ein Liebhaber der Kunst und Genüsse ist und für trockenes Wetter sorgt.

