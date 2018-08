Gespräche im Vorfeld der Wahl

SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer (l.) im Gespräch mit Bürgern. © Bahls

Für Sebastian Butzek wird es der erste Wahlkampf als Chef der SPD Sandhofen sein. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Murat Uguz und weiteren Genossen des Stadtteils unterstützten sie jetzt den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats, Ralf Eisenhauer, bei einer Haustürbefragung. 80 bis 200 Haustüren hätten sie sich vorgenommen, betonte Eisenhauer.

Unter dem Motto „Wir müssen reden“ möchten die Parteiverantwortlichen die Ergebnisse der Umfrage ins Wahlprogramm der Kommunalwahl 2019 einfließen lassen. „Wir haben aus unseren Fehlern gelernt“, versicherte Murat Uguz. „Wir waren in den Vorjahren vielleicht nicht nah genug am Bürger“, so der Mitgliederbeauftragte der Genossen aus Sandhofen. „Jetzt gehen wir einfach spontan auf die Leute zu“, sagte Sebastian Butzek. Absprachen, wer wo klingele, gebe es nicht.

Dementsprechend hartnäckig gingen die Wahlkämpfer ihre Kontaktaufnahme im Quartier an. Wo sich niemand meldete, hinterließen sie ihr Kärtchen, „Schließlich sollen die Leute ja mitbekommen, dass wir hier waren“, betonte Eisenhauer. Er war gemeinsam mit Jenny Bernack unterwegs. Der Fraktionsvorsitzende wünscht sich einen „Wahlkampf auf Augenhöhe“ mit den Bürgern.

Nahverkehr bewegt Bürger

„Wir haben mit dem direkten Gespräch schon früher sehr positive Erfahrungen gemacht“, erklärte Eisenhauer. Helfen soll dabei eine digitale Anwendung des Bundesvorstandes, die drei Fragen und Unterkategorien vorgibt. So blieb der Politiker auch am Ball, als es mit der Verständigung nicht besonders gut klappte. „Als EU-Bürger dürfen sie wählen“, machte er einer Frau aus Rumänien klar, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie wünscht sich, dass mehr für die ausländischen Mitbürger getan werde.

Ein einfaches Pflaster für Politiker gebe es nicht mehr, gestand Eisenhauer. Jedoch sei er auf der achten von 18 Etappen immer noch überrascht, „wie viele Menschen Kontakt halten wollen“. Auch Evgenia Dimopoulou könnte sich vorstellen, eine Veranstaltung der SPD mit für sie interessanten Themen zu besuchen. Seit zwei Jahren wohnt sie in Sandhofen. „Ich finde es gut, dass die Politiker an die Haustür kommen“, machte sie Bernack und Eisenhauer Mut. Wenn dadurch dann auch Probleme gelöst würden, „umso besser“, hob sie hervor.

„Mit der Befragung setzen wir bereits Themen für die kommende öffentliche Bezirksbeiratssitzung im September“, machte Jenny Bernack deutlich. Der öffentliche Nahverkehr bleibe ein wichtiges Thema. Von Bustaktung bis Car-Sharing sei alles mit dabei, so Bernack. Viele bewege ebenso, was mit der 50er Linie in Richtung Scharhof passiere. Es lohne sich in jedem Fall, die Menschen ganz direkt nach ihrer Meinung zu fragen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, fasste Sebastian Butzek zusammen. jba

