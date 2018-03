Gottesdienst mit Krankensalbung

Anzeige

Die katholische Gemeinde St. Bartholomäus lädt am Sonntag, 4. März, 15 Uhr, zum Krankensalbungsgottesdienst mit Eucharistiefeier in die Kirche in Sandhofen ein. Alle Personen, die die Krankensalbung erhalten möchten, werden gebeten, in den vorderen, dafür reservierten Kirchenbänken Platz zu nehmen. Dort sind die Kniebänke herunterge-klappt.

Bereiche mit hochgestellten Bänken sollten für den Zelebranten frei bleiben, damit Gehbehinderte nicht ihren Platz verlassen müssen. Nach dem Gottesdienst hat die Jugend Mannheim Nord für diese Gruppe und deren Angehörige Kaffee, Kuchen und einen kleinen Imbiss im Gemeindehaus vorbereitet.

Die Krankensalbung werde zu Unrecht oft als das Sterbesakrament bezeichnet, so die Gemeinde. Das sei falsch: „Krankensalbung ist das Sakrament der Kranken und dient der Stärkung – zum Beispiel vor einer größeren Operation, wenn jemand länger krank, alt und gebrechlich ist.“ Weitere Infos beim Pfarrbüro, Telefon 77 700 10. red/bhr