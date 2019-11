Grandiose Dolomiten

Herrliche Ausblicke nach einer Gondelfahrt zum Gitschberg im Jochtal, Marktbesuch in Meran, durchs Hirzer Wandergebiet auf die „Stafell-Alm“: Interessante und wunderschöne Eindrücke hatten die 40 Reiseteilnehmer der Aurelia Sandhofen bei ihrer siebentägigen Vereinsreise in Südtirol. Dazu gab es fast durchweg schönes Wetter. Der stets gut gelaunte und hilfsbereite Busfahrer Gunter Böhm brachte die Reisegesellschaft aber zunächst zum Aufenthaltsziel nach Natz-Schabs in das Mineralienhotel „Natznerhof“.

Dort wird der „Törggelen-Abend“ in besonderer Erinnerung bleiben, bei dem ein Musiker mit Witzen und flotten Melodien mit tatkräftiger Unterstützung von Ursula Größle, Gisela Schreiner, Siegmund Gehrig und Bernd Mechnig für einen äußerst unterhaltsamen Abend sorgte. Außerdem zeigten die teilnehmenden Sängerinnen des Frauenchors unter Leitung von Gabriele Hartung ihr Können und erhielten für ihre Liedvorträge viel Beifall.

Der Hoteleigentümer zeigte allen Interessierten an einem Abend seine zum großen Teil selbst gesammelten Mineralien, die innerhalb des Hotels unter anderem in Glasvitrinen ausgestellt waren.

Zu den Ausflügen, die allen unvergessen bleiben, gehörten außer den eingangs erwähnten Punkten eine Tagesfahrt an die Südtiroler Weinstraße, ein Aufenthalt in Kaltern oder die eindrucksvolle Dolomitenrundfahrt. Reiseleiterin Irmgard. zeigte dabei die Schönheiten dieser Gegend, insbesondere Misurina-See, Cortina d’Ampezzo, die Marmolada (Königin der Dolomiten) oder die Drei Zinnen (Wahrzeichen der Dolomiten).

Außerdem brachte sie den Mannheimer Gästen die Entstehung der Dolomiten und die Kultur – insbesondere auch die der ladinischen Dörfer – näher. Am letzten Tag vor der Abfahrt bestand die Gelegenheit zu einem Besuch in Brixen. Friedhelm Kressmann-Marth hatte die Reise organisiert. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019