Grüne Oase statt Sportplatz

Immer mal wieder lädt der Landtagsabgeordnete und Mannheimer SPD-Vorsitzende Stefan Fulst-Blei zu Entdeckungstouren ein. Das jüngste Angebot der Reihe „Schätze des Mannheimer Nordens“ führte jetzt nach Sandhofen in den Zentralen Mannheimer Lehrgarten des Gemeinschaftswerkes Arbeit und Umwelt der AWO Mannheim.

Fulst-Blei bezeichnete bei seiner Begrüßung den Ort als „eine Perle“. Ihm und den Gästen biete sich bei der Tour die Chance, einmal hinter die Kulissen der Einrichtung zu sehen. Ulrike Reutter, seit 1995 Leiterin des Lehrgartens, ging vor dem Rundgang auf die Vergangenheit des Geländes ein. Vielen ist wohl nicht mehr bekannt, dass sich dort der Sportplatz der ehemaligen Spielvereinigung 1903 Sandhofen, heute SKV Sandhofen, befand.

Nachdem der Verein in die Gaswerkstraße umgezogen war, diente die Fläche Baggerführern für Lehrgänge. Im Herbst 1992 erfolgte dann der Spatenstich zu dem heutigen Zentralen Mannheimer Lehrgarten, einem Zier- und Schaugarten mit ökologischem Schwerpunkt. Um das 2,5 Hektar große Gelände, so war von Ulrike Reutter zu erfahren, kümmern sich Langzeitarbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen. Gut besucht ist der Garten – dank Schulklassen, Kindergärten oder individuellen Führungen bei freiem Eintritt. Auf dem Gelände finden außerdem verschiedene Veranstaltungen statt.