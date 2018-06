Grundschüler können wieder toben

Anzeige

Riesiger Jubel bei den Grundschülern: In einem kleinen feierlichen Rahmen, zu dem die Sponsoren eingeladen waren, wurde das neue Klettergerüst den Gästen vorgestellt.

Da die Standfestigkeit des über 20 Jahre alten Spielgeräts nicht mehr dem Sicherheitsstandard entsprach, wurde es in den Osterferien 2017 abgebaut. Die Schule stand vor einem Problem, da beide Einrichtungen, die Außenstelle in der Bartholomäusstraße wie auch das Haupthaus in der Kriegerstraße, plötzlich zwei Baustellen hatten. Um die Anschaffung der neuen Spielgeräte stemmen zu können, musste nicht nur der Förderkreis mit eigenen Mitteln das Vorhaben unterstützen, erklärte der Vorsitzende des Förderkreis der Schule, Thorsten Hof.

Mit dem Zuschuss der Stadt Mannheim und den eingegangenen Spendengeldern konnte das Vorhaben angegangen werden. In den Osterferien 2018 wurde das neue Spielgerät auf dem Schulhof in der Kriegerstraße aufgebaut und bereits sechs Wochen später in Betrieb genommen.